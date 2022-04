Parralo: “Hay que dar el máximo para no caer de donde estamos”

“No queremos bajar de donde estamos y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para seguir en estos puestos de privilegio”, expone el entrenador del Racing, Cristóbal Parralo, a modo de declaración de intenciones, de cara a las nueve jornadas de campeonato liguero que restan. El preparador, de hecho, apunta que en este tramo final del torneo de la regularidad “tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos, incluso subiendo de nivel si no queremos salir de los puestos en los que estamos y para los que luchan muchos equipos”.





Tercer clasificado, a dos puntos del segundo y con esa misma renta sobre los puestos que ya no dan acceso al playoff de ascenso a Segunda, el entrenador del Racing reconoce que “gusta estar ahí”, pero también sostiene que “de nada sirve si al final no consigues el objetivo principal que tratamos de buscar. Ya que llegamos a estas alturas en zona de playoff, trataremos de no caernos de ahí. Y si salimos de esa zona, intentaremos volver a entrar: todo está muy igualado”.





Al equipo ferrolano lo avalan las nueve jornadas que lleva sin perder, una racha en la que el entrenador del Racing asegura que “siempre respetamos a los rivales y sabemos de la dificultad de cada partido”. Así que en los dos encuentros consecutivos que ahora jugará a domicilio, contra el Calahorra y la Cultural Leonesa, espera rendir al máximo, porque “siempre hay que intentar competir, ser nosotros mismos”.





Adversario

Con respecto al partido contra el Calahorra, Parralo recuerda que el cuadro riojano, a nueve puntos de distancia, “todavía tiene opciones de clasificarse para el playoff de ascenso, porque quedan muchos puntos en juego”. Además, el preparador destaca que “es un equipo que juega bien al fútbol, que tiene jugadores de mucha calidad, gente rápida en las bandas y arriba y contudente atrás... Ya el partido de la primera vuelta fue muy duro, así que nos esperamos un encuentro así”.





Además, el entrenador analiza que en la segunda vuelta liguera del Calahorra no haya empatado, solo haya vencido (seis veces) y perdido (tres). “Es un equipo que compite muy bien y nos va a poner las cosas muy difíciles, así que vamos a tener que estar preparados”, asegura el técnico.