Parralo: “Me gustó la reacción que tuvimos tras encajar el gol”

“Ganar siempre sabe bien”, recordó Cristóbal Parralo de un victoria que llegó en los últimos minutos, lo que a su juicio refleja que “no hemos bajado los brazos, hemos buscado el triunfo hasta el final y acabamos logrando un justo premio”. Después del empate conseguido por el Real Unión de Irun en los primeros minutos de la segunda parte, Parralo destacó que “me ha gustado la reacción que hemos tenido: hemos dado un paso adelante para conseguir la victoria”.





Tras un primer período que discurrió según el guion más o menos previsto –“hemos tenido las mejores ocasiones de la primera mitad, saliendo en transiciones rápidas, y cuando no teníamos el balón, porque el Real Unión es un equipo que tiene buenas posesiones, apostamos por juntarnos”, recordó Parralo–, el gol del empate fue un jarro de agua fría. “No me gustan estos delices, porque trabajamos mucho durante la semana para que no ocurran”, admitió Parralo.





Otra vez, Parralo explicó que los cambios realizados en la segunda parte habían variado el rumbo del partido. “Las sustituciones vienen marcadas por la fatiga o por lo que se ve en el terreno de juego... y esta vez ha salido bien. Era lo que creíamos más adecuado y logramos lo que buscábamos. Otras veces no sale tan bien”.





Alegría

Ya son siete las jornadas que el Racing lleva sin perder con la victoria lograda ayer sobre el Real Unión de Irun y el entrenador del equipo ferrolano reconoce que eso le hace estar “muy feliz sobre todo por los chicos, que se lo merecen porque están trabajando duro. Ya lo decía antes, pero vamos a ver si podemos mantener esta línea mucho tiempo”.





El preparador racinguista, de todas maneras, no quiere lanzar las campanas al vuelo por estar en la zona que clasifica para el playoff de ascenso, porque lo importante es estar al final de la liga regular. “Todavía queda mucho, que hasta llegar a la orilla aún queda un trecho”, alerta aunque reconoce que “cuanto más arriba estemos, mejor. Hemos sacado esta semana con nota, pero la próxima será difícil”.