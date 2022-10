Parralo: “Estoy orgulloso porque el equipo ha sabido leer y jugar el partido”

Ocho partidos, un empate y siete victorias. El balance del Racing en este arranque de temporada es casi perfecto, pero el mariscal, Cristóbal Parralo, advierte de que “queda un mundo por delante”.



A pesar de relativizar su posición en la liga –es líder antes de la visita del Córdoba–, el técnico de la escuadra ferrolana expresó su “orgullo” por el partido realizado por sus pupilos en el Alfonso Murube. Supo capear los primeros minutos del conjunto norteafricano para tomar el mando a partir del ecuador de la primera mitad y, desde ese momento, controlar con puño de hierro el choque.



“Sabíamos que podían salir así de fuerte”, explicaba en rueda de prensa, “están necesitados, viene el líder, intentan apretar y llevar el partido a su terreno”. Pasada esa fase de “peligro”, el Racing logró “controlar el jugo y hacer nuestro fútbol: el equipo ha sabido adaptarse y ha hecho un gran partido”.



Como es costumbre en él, Parralo rehusó hablar del rival y se centró en su Racing: “Hemos sabido leer y jugar el partido”, insistió, “y estoy muy contento y orgullosos del trabajo de los jugadores”.



Con el 0-1 al descanso, el cuadro ferrolano tenía el camino más allanado, aunque una diferencia tan exigua no garantizaba el éxito al final del choque. “Estábamos contentos por habernos adelantado, pero no era suficiente”, señaló el preparador. “No puedes conformarte porque en cualquier momento te pueden empatar y darle la vuelta al partido, por eso hemos intentado buscar el segundo”. La tuvo de nuevo Heber con un tiro al travesaño y poco después fue Álex López el que convirtió tras una buena acción combinativa. “A partir de ahí”, recordó Cristóbal Parralo, “el equipo ha sido sólido en defensa para tratar de no dejar espacios que pudiese aprovechar el rival”.

“Mucho por delante”

Los números de su equipo no distraen a Parralo del objetivo, que es siempre semanal. “Queda un mundo por delante, llevamos ocho jornadas”, recordó. “Estamos orgullosos de la línea que llevamos, pero sabemos que las cosas pueden cambiar y lo que tenemos que hacer es trabajar para que no cambien”, apuntó.