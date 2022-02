Parralo: “Doy por bueno que superemos las adversidades”

El técnico del Racing, Cristóbal Parralo, destacó la capacidad de su equipo para rehacerse tras encajar primero por tercer partido consecutivo y valoró la fortaleza mental de sus jugadores para remontar el choque, como hizo el domingo anterior ante el Tudelano. “No creo que no hayamos entrado bien al partido: fue un error puntual”, señaló sobre el tanto del Valladolid Promesas. Con todo, se mostró satisfecho por “superar esas adversidades que el equipo se encuentra” porque significa que “estamos fuertes a nivel mental”.





El entrenador del cuadro verde subrayó que tras recibir el tanto sus pupilos se hicieran “con el dominio” del choque y que hubieran “generado ocasiones para empatar” antes del descanso, aunque no se pudieran materializar finalmente.





Sobre esa falta de efectividad de cara a la meta rival, Parralo incidió en que se queda “con el trabajo de los

jugadores. Me gustaría que el equipo tuviera más acierto”, añadió, “pero lo importante es que se generen situaciones. Si no lo hiciésemos, sí que me preocuparía, pero las generamos, lo que quiere decir que estamos haciendo las cosas bien”.





Remontada

El preparador racinguista alabó la capacidad de los suyos para darle la vuelta al marcador “contra un equipo que juega muy bien al fútbol”. “Hemos intentado que no tuvieran posesiones largas para que no pudieran hacer su juego, hemos presionado su salida y les hemos generado incertidumbre”, sostuvo Parralo, que considera que “en ese aspecto el equipo ha estado bien”. A ese empuje para remontar agregó Parralo otra virtud, ya con el marcador a favor, como fue “darla la pausa al juego, tener el balón e intentar que no nos hicieran daño”.





Con respecto a los cambios, el técnico del Racing afirmó que “utilizo a los jugadores que creo más convenientes para cada partido, y estoy contento con el trabajo tanto de los que salieron de inicio como de los que entraron después “de refresco para darnos un poco más de profundidad”.