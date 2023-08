Parralo: “Creernos más de lo que somos sería darnos un batacazo”

No es habitual para el Racing jugar un viernes... “¡pero bendito si es por estar en el fútbol profesional!”. Sin embargo a Cristóbal Parralo, entrenador del equipo ferrolano, la fecha del partido no le importa tanto como mantener el nivel que le ha hecho sumar siete puntos en las tres primeras jornadas. Así que de cara al encuentro contra el Alcorcón anuncia que “tenemos claro cómo queremos jugar”, además de recordar que los buenos resultados de las primeras jornadas “no nos alejan del camino: esto va a ser muy duro y complicado”.



Partiendo de la base de que “el trabajo es lo que nos va de llevar a conseguir el objetivo”, Parralo destaca que el Racing sigue mostrando en los partidos las señas de identidad de otras temporadas. “Las cosas pueden salir mejor o peor, pero comportarse como un equipo, ir todos a una y competir de la forma en la que lo hace va innato en este club”, afirma antes de apuntar que “todavía hay muchas cosas que mejorar... pero nos queda menos para el objetivo y la humildad y el trabajo es lo que nos puede llevar al éxito. Nos daríamos un batacazo si pensamos que somos más de lo que somos”.



A eso ayuda, por ejemplo, el buen nivel defensivo que está dando el Racing, que solo ha encajado un gol en lo que va de campeonato. “Estoy contento por eso, pero cuando analizo los partidos también veo que hay muchas cosas que son mejorables... ¡y estoy convencido de que las vamos a mejorar!”. De ahí que Parralo no desista en su empeño de que “vamos a trabajar para que el equipo sea sólido y fuerte”, hasta cuando “estrene” el hecho de ir por detrás en el marcador, algo que aún no ha pasado. “Habrá que competir para superar esa adversidad”, dice el entrenador verde.

Profundidad

Las bajas de Chuca y Nacho Sánchez, lesionados, obligarán al preparador racinguista a realizar algunas variaciones en el once titular, algo que no le preocupa demasiado. “Hay confianza en la plantilla, porque no solamente están los que salen de inicio. Al contrario, tenemos máxima en el que salta al terreno de juego, porque son jugadores que hemos traído y, si hay una lesión, el equipo no se resiente”, dice.



Sobre el rival, con el que el Racing compitió la temporada pasada por el título de su grupio en Primerea

RFEF y frente al que consiguió una victoria clave en el camino al ascenso, Parralo califica al Alcorcón como “un buen equipo, que tiene buenos jugadores, así que estoy convencido de que va a ser un partido dificilísimo y que va a estar basta arriba en la tabla clasificatoria”. Además, el hecho de estar al inicio del campeonato hace que la confianza sea mínima.