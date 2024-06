Pantín toma el relevo de A Frouxeira en el Nacional de surf

Por séptimo año consecutivo, Valdoviño se convierte en capital nacional de surf acogiendo el Campeonato de España de la disciplina, si bien en esta ocasión la cita estatal cambia su sede, pasando del arenal de A Frouxeira al escenario de la principal competición internacional de este deporte en la comarca, Pantín –aguas que ya acogieron varias jornadas del pasado año debido al estado del mar–.



Será mañana a las 10.00 horas cuando se celebre la ceremonia de apertura de esta competición que contará, además, con un inicio por todo lo alto, con la disputa del Nacional por Autonomías. Una cita que se desarrollará tanto en la jornada de hoy como en la de mañana y del domingo, coincidiendo en esta última fecha, en principio, con el inicio de la prueba de SUP olas sub 18, Open y femenino.

Galicia estará reprensentada por un equipo de 26 deportistas, elegidos por los seleccionadores Iago Formosel, Uxío Rodríguez, Esperanza Barreras, Alberto Reimunde y Juan Fernández, un combinado en el que la presencia local cobrará una gran importancia, especialmente en la modalidad de bobyboard. Y es que tres de los cuatro nombres que conformarn el equipo “irmandiño” son locales, con Ana Pena, Bruno Martín en Open y Lucas Domínguez en sub 18.

Programa

Mientras, Mar Cid, en la cita sub 14, ejercerá la representación local en surf. La joven, que el pasado año compitió en sub 12 logrando un cuarto puesto en el Estatal individual, además del Gallego y el titulo de la liga regular, buscará asimismo en esta primera parada en Valdoviño un buen resultado para colocar al conjunto gallego de nuevo en el podio –el pasado año fue segunda, por detrás de Canarias–.

La cita estatal se prolongará hasta el próximo domingo 7 de julio. Diez días de competición en el que se repartirán los títulos, además de por Autonomías, en individual SUP y surf –desde sub 10 a máster, incluyendo Kahuna y Grand Kahuna–.