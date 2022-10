Pakito abre la presencia del Intasa en el equipo ideal

La tercera jornada liguera y la segunda victoria consecutiva del Intasa en la pista del Municipal colocó a los de San Sadurniño no solo a tiro de piedra de unas posiciones de privilegio que ahora ocupan Dumbría y Cisneros –ambos con nueve puntos–, sino también a su plantilla como nombres destacados en la nómina de jugadores de la categoría de plata del voleibol estatal.



El líbero Marcos Piñón, Pakito, estrena la presencia de los del Aldebarán en el equipo ideal de la jornada de la Real Federación Española de la disciplina, y eso en su segundo partido liguero, ya que cabe recordar que el local no estuvo en el debut de los suyos en Canarias por motivos personales. Así, la actuación de Pakito ante el Collado Villalba tuvo una nota de sobresaliente alto, con un 91 por ciento en recepción, por un 61 del líbero titular de la formación madrileña, José Antonio Díaz Mohino. De hecho, el del Intasa no solo figura en este equipo ideal, sino que ocupa la segunda posición en el ranking provisional liguero de esta posición en la categoría, teniendo en cuenta los tres grupos en liza. Pakito es solo superado en esta tabla por Lluc Collel, del Rodi Motor Balafia Lleida, quinto clasificado en el grupo C, ambos con dos duelos dirimidos.

Top



El buen inicio liguero de los de San Sadurniño –con dos triunfos seguidos y sumando un punto en su debut en Canarias en un igualado choque con bajas importantes– hace que no solo el líbero local salte a las primeras posiciones en los rankings de la categoría.



De hecho, otro de los veteranos en el equipo local, el lucense Boris Rodríguez, figura como el central más destacado a estas alturas de competición tras los tres duelos dirimidos, erigiéndose como otro de los pilares locales en el nuevo equipo del Aldebarán. A la veteranía de Rodríguez se une en este arranque liguero el importante papel que está adquiriendo el herculino Roi Losada. Erigiéndose como colocador titular, el joven herculino es quinto en el ranking liguero de esta posición.



A estas caras conocidas se une en este arranque de la competición, una de las nuevas incorporaciones a la familia azulona, el colombiano Jeyson Moreno. El jugador de 26 años ha encajado a la perfección en el juego local y con sus compañeros de equipo, y buena prueba de ello es el cuarto lugar en el que finalizó la tercera jornada liguera en la posición de receptor.



Unos números que los de San Sadurniño esperan mantener e incluso mejorar asimismo este fin de semana, en el que, tras dos duelos en casa, volverán a ejercer como visitantes, en esta ocasión ante un Alcorcón que solo ha logrado firmar un set en estos tres choques, sin conocer la victoria todavía en este arranque de competición.l