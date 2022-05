El Oviedo RC, siguiente adversario del Rugby Ferrol

El Rugby Ferrol ya conoce su próxima hoja de ruta en el playoff de ascenso a División de Honor B. La formación dirigida por Juan Pablo Chorny continuará su camino de regreso hacia la categoría de plata nacional de la disciplina este fin de semana y, en esta ocasión, a los ajedrezados les tocará viajar a la vecina Asturias. Y es que en el sorteo celebrado en la mañana de ayer, el azar quiso emparejar al Oviedo RC y al Rugby Ferrol en la que es la ronda de semifinales de esta fase final.



Una eliminatoria en la que serán los ovetenses los primeros en ejercer de locales en próximos días, con la vuelta prevista para la siguiente semana. Eso sí, un duelo que no será en A Malata, al no estar todavía homologado el campo ferrolano, por lo que al igual que para el duelo como locales ante el Salamanca –choque que los ferrolanos disputaron en Ourense–, los departamentales tendrán que buscar una nueva “casa”. El conjunto ferrolano medirá fuerzas con el gran dominador de la Liga Asturiana, ya que el Oviedo no tuvo rival en esta, cita imponiéndose en todos sus choques de la fase regular, así como de la segunda fase en la competición del Principado.



Un choque de semifinales que los de Chorny tendrán que ganar sí o sí de cara a mantenerse vivos en la pelea por el ascenso. Y es que cabe recordar que, una vez en la final, el ganador de la misma consigue el ascenso directo, mientras que el segundo jugaría otra promoción.