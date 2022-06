Otra medalla para Miguel Alvariño en la Copa

París vale una nueva medalla para Miguel Alvariño. El arquero pontés y su compañera en el equipo mixto de arco recurvo, Leyre Fernández, consiguieron en la mañana de ayer el pasaporte para la final de la Copa del Mundo que durante esta semana se está disputando en la capital francesa.



El podio que se le resistió al tándem español en la primera cita del trofeo disputada en Turquía –en la que fueron cuartos–, llega dos meses después, a la espera de saber si Alvariño y Fernández estarán en lo más alto del cajón o en su segundo peldaño. El conjunto nacional inició este camino hacia la final en octavos, al quedar exentos de la primera ronda tras ser quintos en el ranking previo, una primera tirada en la doblegaron sin excesivas complicaciones a Gran Bretaña (5-1).



Más fácil fue incluso el triunfo ante Kazajistán (6-0), con una clara superioridad española que los colocó en semifinales. En esta ronda se vieron las caras con una Eslovenia que venía de dejar por el camino a dos de los favoritos, Korea –en el desempate– en octavos y Alemania –5-1– en cuartos. Alvariño y Fernández sumaron una renta clave en el inicio de la tirada, anotándose las dos primeras mangas, cediendo en la tercera y dilucidando una última muy ajustada para terminar 6-2. Un marcador que hace que la pareja española vuelva a entrar en liza mañana, a las 11.37 horas, para pelear por el oro ante el combinado de Estados Unidos compuesto por Brady Ellison –tercero en el ranking mundial– y Casey Kaufhold –undécima en esta tabla–.

Milímetros



En la competición individual, la sorpresa no llegó solo con la pronta eliminación de Miguel Alvariño –número uno del ranking mundial–, sino también porque ninguno de los cuatro primeros de esta tabla –el propio pontés, el coreano Kim Woojin, Ellison o el turco Gazoz– estará tirando el domingo las semifinales.



El pontés no estará por primera vez en el podio esta campaña en la cita individual, una circunstancia que llegó tras ceder en el desempate, por milímetros (10-10+), en dieciseisavos ante el turco Samet Ak. Una última flecha que, sin embarco, cayó de cara para el de la villa en su primer duelo, ante el estadounidense Oh (9-8). El brasileño D’Almeida –sexto en el ranking mundial–, Jin Hyek Oh, Olaru y Je Deok Kim pelearán por estar en la final. l