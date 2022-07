Óscar Vigo: “Dar un paso al lado fue doloroso pero era lo más honesto”

Exentrenador de O Parrulo Ferrol

No seguirá Óscar Vigo al frente de O Parrulo Ferrol esta temporada, a pesar de haber logrado “con mucho trabajo y mucho esfuerzo”, reconoce el club, la permanencia en Segunda. Tampoco lo hará Suso Rey, el que ha sido su ayudante la pasada campaña y que ha ejercicido de segundo los cuatro últimos cursos. Así que desde ahora la entidad de la ciudad naval se pone manos la obra en busca de un nuevo líder.

¿Cómo se ha llegado al punto de no seguir en la entidad?

La decisión es mía. El club sabía, desde que acabó el campeonato, que iba a analizar de forma fría si seguir o no en una temporada en la que el factor tiempo me iba a condicionar mucho. Tenía que pensar muy bien la decisión y, aunque el club me insistió en sucesivas reuniones que era el indicado para entrenar al primer equipo, siendo honesto conmigo tomé la dolorosa decisión de dar un paso al lado, porque el cargo requiere un tiempo del que no podré disponer este año.



¿El desgaste sufrido esta campaña influyó en su decisión?

Ha sido un desgaste tremendo... pero va de la mano de ser entrenador. No ha sido ningún problema, porque siempre te encuentras dificultades y el preparador tiene que buscar soluciones. El desgaste no fue determinante en mi decisión, sino que el factor tiempo me llevó a una decisión honesta.

¿Hubo desacuerdos entre Óscar Vigo y el club o al revés?

Para nada. De hecho la directiva, desde que acabó la temporada, me insistió en que siguiese como entrenador del primer equipo. Agradezco esa insistencia y me siento muy querido, pero repito que el factor tiempo fue determinante.

¿La marcha de Suso Rey como ayudante marcó su decisión?

El factor tiempo fue la clave... pero para mí la continuidad de Suso Rey era una prioridad, lo que transmití a la directiva. Sin embargo, el club decidió que no siguiese y, aunque todos los factores suman, insisto en que el principal fue el tiempo. En el futuro se verá si vuelvo a entrenar a este nivel y si sigo relacionado a O Parrulo.

¿Más que un adiós esto es un hasta luego a O Parrulo?

Sí, sí, sí. Seguiré ligado al fútbol sala de una manera o de otra. He estado en el club desde los cinco años como jugador, entrenador, gestor, docente... A partir de ahora analizaré los diferentes proyectos que tengo, seguiré ligado al fútbol sala y no descarto volver a O Parrulo de una forma u otra. Soy un entrenador de la casa y al club le deseo los mayores éxitos deportivos y siempre estaré para ayudar: soy un “parrulo” más.

¿Qué tipo de proyecto le gustaría para esta temporada?

El factor tiempo hace que no pueda seguir a este nivel. Así que ahora analizaré lo que mejor me viene después de una temporada dura a nivel de exigencia, pero seguramente Óscar Vigo va a seguir ligado al mundo del fútbol sala.