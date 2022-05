Un oro, una plata y dos bronces para el club naronés

La cantera del Atletismo Narón fue la encargada de participar en el Campeonato Gallego de clubes sub 10, sub 12 y sub 14 que el pasado fin de semana tuvo lugar en O Barco de Valdeorras. Una competición en la que los jóvenes atletas naroneses consiguieron hacerse con un título autonómico, un subcampeonato y dos bronces de la mano de sus formaciones sub 14 femenina, sub 12 masculina y sub 12 femenino y sub 10 masculina.



Las atletas sub 14 se subieron en una decena de ocasiones al podio, destacando los triunfos logrados por Noa Ardao –jabalina, y segunda en 1.000 metros– y Carmen Faure –altura–, con medallas también para Lucía González, Alba Morales, Zeltia Antía Magide, Aldara Ríos, Noa Díaz –plata– y bronces para Vega Silven y el relevo 4x80. Los naroneses sub 12, por su parte, ocuparon la segunda posición, con cinco puestos de podio, en el que destacó el triunfo de Antón Díaz –2.000 marcha–, además de los bronces de Alejandro Mera, Enrique García, Martín Barredo y Martín Saavedra. Una franja de edad en la que sus compañeras consiguieron el bronce, cita en la que Ruth Lage, Martina Santorum y Alicia Espina fueron las mejores en las pruebas de 1.000, salto de altura y 2.000 metros marcha, respectivamente.



En sub 10, la medalla llegó en masculino, con el bronce naronés por conjuntos, con triunfos individuales para Lucas González –altura–, Vitor Oubel –peso–, Adrián Leonardo –pelota– y el 4x50, además de la plata de Mateo Bermúdez –longitud–.