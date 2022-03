Oro y bronce para Lago y Diaou Diallo en la cita sub 20

Casi una veintena de metales fue el botín cosechado por los atletas de la comarca en el Campeonato Gallego de lanzamientos largos sub 20, sub 18 , sub 16 y máster y en la cita autonómica sub 10, sub 12 y sub 14, disputadas en Pontevedra y en Ourense, respectivamente.



En la primera de las pruebas los naroneses Jorge Rodríguez, Carlos Alberto Almudí y Natalia García terminaron en la primera posición en martillo y jabalina en sus respectivas franjas de edad, con García repitiendo podio en lanzamiento de disco, logrando el subcampeonato. Una segunda posición que también consiguieron sus compañeros Delia Paz e Ignacio Saavedra, mientras que en jabalina Laura Rico –Ría Ferrol– y Antía Otero –Atletismo Narón– ocuparon la segunda y tercera posición de la general, con la ferrolana siendo la mejor en su categoría y la naronesa la segunda.



Mientras, en la cita gallega de base de Ourense, los naroneses Lucas González –altura sub 10–, Noa Ardao –triple sub 14– y Carmen Faure –altura sub 14–, así como las ferrolanas Noa Seoane –500 metros sub 12– y Lara Fernández –1.000 sub 12– se colgaron la medalla de oro, repitiendo presencia en el podio Ardao y Seoane, segunda y tercera en las citas de 1.000 metros sub 14 y 60 metros sub 12, respectivamente. Por su parte, los naroneses Martín Barredo y Enrique García se proclamaron subcampeones en 500 y 1.000 metros sub 12, con Miguel Suárez firmando el tercer lugar en el kilómetro sub 14.