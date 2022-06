El Numancia de Ares vuelve a Primera 21 años después

El Numancia de Ares jugará en Primera Galicia veintiún años después de su última participación. El equipo de Miguel Ángel Mahía no falló en el partido decisivo y, pese a notar el aliento del Cebarca en las últimas jornadas, venció con claridad (4-0) en un Prados Vellos abarrotado al Rápido de Neda.



La escuadra aresana llegó a disponer de siete puntos de renta sobre el segundo clasificado hace tres semanas, pero el empate ante el Narahío y la derrota en el campo del Cebarca en la penúltima jornada de la fase de ascenso dejaron para el pasado domingo todo por decidir.



La afición del Numancia respondió a la llamada del club y contribuyó a crear un ambiente como hacía años que no se vivía. No pudieron empezar mejor las cosas, pues no había transcurrido un minuto de juego cuando Alberto Permuy ponía en ventaja a su equipo. Al cuadro aresano le valía un empate –tenía el average ganado al Cebarca–, pero el objetivo del grupo que prepara Mahía era cerrar la temporada por la puerta grande. Sin embargo, el Rápido opuso resistencia y no fue hasta la recta final cuando el Numancia sentenció el encuentro. En el minuto 79 Martín Pérez anotó el segundo y poco después llegaría el primero de los dos goles con los que Ángel Fernández sentenciaría el choque y, también, el ascenso a la categoría superior, que volverá a contar con ocho equipos de la comarca.



La victoria del Numancia hizo inservible la del Cebarca (2-5), que llegaba con opciones de ascenso, en Moeche. Los de Cerdido ganaban ya en descanso por 0-4, con tantos de Javier Rodríguez (2), Álvaro Pita y Marco Teixeira. Juan López recortó, pero Álvaro Pita volvió a poner cuatro de ventaja. David Rey puso el 2-5 definitivo.



En el otro encuentro, el Meirás y el Narahío se repartieron los puntos (3-3). Anotaron por los locales Paulo Villamar y Abraham Rey (2), mientras que para los de San Sadurniño lo hicieron Daniel Ríos, Babacar y Rafael Fernández.