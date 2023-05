Nueva ocasión de Belén Toimil para “escachar” la bola

La mugardesa Belén Toimil debuta en una competición internacional en el calendario español y lo hace esta tarde con motivo del Meeting Internacional Jaén Paraíso Interior, cita que cumple sus bodas de plata y que supone la primera gran reunión al aire libre en el programa estatal.



Tras abrir fuego en su “gira” de citas internacionales el pasado fin de semana en Alemania, sin demasiada fortuna en lo que a marcas se refiere, Toimil afronta asimismo en tierras andaluzas una disputada competición, ya que la de la villa compartirá círculo de lanzamiento con rivales como la bronce olímpica en Río, oro y plata mundial en pista cubierta, la húngara Anita Márton –cuyo mejor registro roza los 20 metros–. También estarán en liza las lusas Jessica Inchude y Eliana Bandeira, la polaca Klaudia Kardasz y la británica Amelia Strickler que, al igual que la local, cuentan con registros superiores a los 18 metros.

Todas ellas, junto con la sueca Lennman y la brasileña Avancini, iniciarán su concurso a las 19.25 horas, en una cita integrada en el World Athletics Continental Tour Bronze, por lo que será determinante para la clasificación para el Mundial de Budapest.

Gallegos: Amplia delegación local en los Autonómicos sub 16 y sub 18

Alcalá de Henares y las pistas de atletismo de Elviña, en A Coruña, serán los otros puntos de atención de la afición local durante este fin de semana. Así, en la localidad madrileña tendrá lugar el Campeonato de España de milla, 10.000, combinadas y pentatlón lanzamiento, una competición en la que estará el integrante del Atletismo Narón Carlos Ferrer en combinadas M60. Mientras, en la pista herculina se disputarán el Autonómico sub 18 mañana y el sub 16, el domingo. Las naronesas Andrea Díaz, Carla Pazos, Erika Fernández; Ricardo Negrete –Ferrol Atletismo– o Alicia Barreiro, Erika Martínez y Natalia Rivas –Ría– parten con muchas opciones de podio en la mayor de las edades, al igual que Gael Varela, Lucía González, Antía Otero –Narón–, Irma Veiguela –Ría– o Adriana Castiñeira –Ferrol– en sub 16, entre otros.