Nueva derrota del Basketmi ante el Betis

El Basketmi Ferrol sigue inmerso en su mala racha de resultados y sumó una nueva derrota en liga. En esta ocasión, cayó en su visita al Real Betis BSR Vistazul (58-44).



Desde el inicio, ya se presuponía un partido complicado, ya que el cuadro ferrolano comenzó con un 25-5 de parcial, que no daba muchas esperanzas. La cosa no cambió mucho en el segundo cuarto debido al gran acierto de los locales (34-11). Tras el paso por los vestuarios, los visistantes comenzaron a reacionar de manera lenta. No fue hasta el último parcial en el que trataron de lograr una remontada imposible que no llegó debido al buen hacer de su oponente.