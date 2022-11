Noche plácida para el Baxi Ferrol

Baxi Ferrol 85-43 Milar Córdoba



El Baxi vivió su partido más plácido de la temporada al vencer con contundencia (85-43) a un Milar Córdoba que necesita recomponerse de la crisis abierta por la que iba a ser su referencia ofensiva este año, Sangalli, tras decidir marcharse por sorpresa.



El equipo de Lino López fue muy superior, aunque esa diferencia se hizo evidente con el paso de los minutos. Al principio, el conjunto de Mireia Capdevila vio aro con relativa facilidad, sobre todo a través de su jugadora más joven, Ana Picos, que hoy realizó un gran partido a pesar de las circunstancias y del resultado. Tras la igualada de De Sousa (6-6), un triple de Marta Gómez volvió a darle al Baxi una ventaja que ya no perdería y que iría aumentando poco a poco a lo largo del choque. El técnico ferrolano no varió la puesta en escena de otros partidos –con la excepción de la baja de Mataix, que hoy no jugó por precaución– y desplegó sobre A Malata su principal seña de identidad: una defensa de ayudas a toda cancha que desarmó a su rival hasta el último periodo, en el que las ferrolanas levantaron el pie del acelerador.



Con el 12-6 que hizo Féquière pidió Capdevila su primer tiempo muerto, pero apenas pudo contener el juego del Baxi, que siempre encontró situaciones para anotar con cierta facilidad. Solo Picos, y en menor medida De Sousa, pudieron hacer algo de daño a la defensa ferrolana (23-14).

Sentencia

El 7-0, con Mungo y Soriano como protagonistas, con el que comenzó el segundo parcial acabó por romper el partido (30-14). La entrenadora del Milar Córdoba lo vio claro y volvió a pedir tiempo muerto, pero es muy difícil parar la hemorragia cuando el foco de atención –y anotación– del rival está tan repartido: todas las jugadoras del Baxi, a excepción de Dimitrijevic, que hoy se centró en dirigir la orquesta, ya habían anotado al término de unos veinte minutos iniciales que se cerraron con el primero de los tres triples de Marta Gómez (45-25).



La segunda parte no tuvo mucha historia, más allá de poder constatar, una vez más, la enorme capacidad anotadora del equipo –con Irene Garí de referencia en la noche de hoy– y el rendimiento defensivo del grupo, encarnado de nuevo por Claudia Soriano, una auténtica pesadilla para su par, sea quien sea.