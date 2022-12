No hay dos sin tres ganados

Aspira el Racing a cerrar la semana más exigente del campeonato liguero del grupo 1 –la única en la que se juegan tres partidos en el plazo de ocho días– con una victoria que le haga sumar nueve puntos en este tramo. Tras los triunfos logrados en el campo del Pontevedra y en A Malata frente al Linares, el equipo ferrolano espera culminar este trecho con un triunfo en Riazor. Sería un resultado que, al margen de lo que pase en la clasificación, supondrá un refuerzo moral de cara a lo que resta de campeonato liguero del grupo 1.



“Los resultados positivos motivan y dan confianza... pero nosotros solo pensamos en competir bien en este partido. Después, ya se verá cuál es el efecto del encuentro en la plantilla”, resume Cristóbal Parralo. El entrenador del Racing, de todas maneras, recuerda que “aún queda mucho por jugar en el campeonato liguero y los balances de lo que ha pasado en el partido hay que hacerlo partido tras él”.

Regreso

Para Parralo, con pasado deportivista –primero entrenó al Deportivo Fabril y posteriormente al primer equipo en la temporada, la 17/18, en la que el cuadro herculino descendió de Primera—, el partido de esta tarde por eso es especial. “Es un equipo en el que me han apoyado mucho y donde he estado muy a gusto. Por eso no deja de ser un partido especial”, confesó el que ahora es preparador de la escuadra verde con vistas al choque de esta tarde en Riazor.



Más allá de fijarse en el hecho de que los 30 puntos que el Racing tiene ahora son solo uno menos de los sumados por el equipo ferrolano en toda la primera vuelta de la temporada pasada, Parralo explica que “me guío más por las sensaciones que por los números. De ahí que su intención para el partido de esta tarde es que el cuadro verde siga rindiendo al nivel de las últimas jornadas para que, de esta manera, sea capaz de prolongar la buena racha en la que se encuentra y que consiga mantenerse en las primeras posiciones.