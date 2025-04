Àngela Mataix: “Estamos ahí después de un partido por debajo de lo que podemos”

Tocado pero no hundido. Así se siente el Baxi Ferrol tras perder por once puntos el partido de ida del playoff de cuartos de final de la Liga Femenina Endesa que lo enfrenta al Spar Girona. La plantilla que dirige Lino López es consciente de la dificultad de la empresa que va a acometer el domingo, pero su experiencia de este año le dice que nada es imposible. Es lo que repite su capitana, Ángela Mataix, –“lo intentaremos, hemos remontado cosas peores”, apunta la jugadora alicantina– en el análisis que hizo nada más terminar el choque disputado en A Malata.

¿Cómo se siente tras el partido de ida de la eliminatoria contra el Spar Girona?

Por una parte contenta, porque el equipo ha reaccionado tras una primera parte en la que estuvimos muy mal en defensa. Pero por otra parte no hemos estado al nivel de los playoffs, hemos tenido muchas idas y venidas nos ha faltado regularidad, porque cuando nos acercábamos en el marcado nos penalizaban nuestros errores.

¿Qué se dijo en el descanso para que se viese la reacción que hubo en el equipo?

En el vestuario Lino nos dio un toque de atención porque necesitámos reaccionar, apretar en defensa, igualar nuestro nivel de intensidad al de ellas, porque el arbitraje estaba permitiendo bastante sin pitar demasiadas faltas. Lo que cambiamos fue el nivel de dureza.

¿Tiene esperanzas de que el equipo pueda darle la vuelta a la eliminatoria en Girona?

Sí, eso es lo bueno. Haciendo un partido por debajo de lo que podemos hacer estamos ahí. Aún tenemos otro encuentro en Girona y somos capaces de darla vuelta a la eliminatoria.

¿Las remontadas realizadas en la Eurocup les dan motivos para creer en otra más?

Somos un equipo muy joven, sin mucha experiencia... pero esta temporada hemos jugado muchos playoffs y sabemos que las eliminatorias duran ochenta minutos, no cuarenta. Con esa mentalidad vamos a ir a Girona, a disputar cuarenta minutos con once puntos de desvetaja... ¡y a dar el máximo!

¿Le sorprendió el nivel del Spar Girona a pesar de las tres bajas tan importantes con las que se presentó en Ferrol?

No, nada. Que se hayan ido las jugadoras de la WNBA no significa que el resto del equipo sea un plantillón. Las que se fueron son piezas importantes en el equipo, pero no lo son todo. Además, el resto de jugadoras está a un gran nivel.

¿Qué papel juega el nivel físico en la eliminatoria?

Estamos a final de temporada, llevamos muchísimos partidos encima y eso se nota en la pista. Pero no es excusa.

¿Qué la parece que puede haber aficionados de Ferrol que se desplacen a Girona?

Para nosotros es un orgullo que la gente venga a animarnos, igual que en esta ocasión en A Malata, que fue una caldera. Eso condiciona al rival, así que somos muy afortunadas de tener esta aficion animándonos todo el tiempo.



¿Qué mensaje lanzaría a la afición en estos momentos?

¡Que vamos a dar el máximo! Esperamos estar mejor que esta vez, lo daremos todo y que sea lo que tenga que ser. Si es el último partido de esta temporada, que lo disfruten allí con nosotros. Pero lucharemos por seguir en los playoffs.

Ángela Mataix, una de las jugadoras más empleadas por Lino López a lo largo de esta temporada, espera volver a jugar un papel clave mañana.