La naronesa Sofía Couce alcanza los octavos en el WTT Youth Contender Platja D’Aro

El Narón Tenis de Mesa contó con dos de sus canteranas en liza en el WTT Youth Contender Platja D’Aro 2024, demostrando el potencial de su base con esta doble presencia en un evento internacional.

La más experimentada en estas citas Sofía Couce llevó a cabo una gran competición en el grupo sub 17 –en sub 19 no logró pasar de la fase de grupos–, en el que alcanzó la ronda de octavos de final, en un camino en el que se impuso a una de las mejores de Europa y perdiendo con la, a la postre, subcampeona.

Saura, durante un calentamiento con sus compañeras de selección

Por su parte, Lucía Saura, en su estreno internacional tras una gran campaña, plantó una dura batalla en sub 15, cediendo en sus tres duelos por 3-2. En sub 17 gano un partido contra la que fue semifinalista del Estatal cadete, Abril Masdeu, y perdió en grupos con la que eliminó a Couce, la alemana Lisa Wang.