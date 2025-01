Naldo: "Pienso que una victoria lo puede cambiar todo"

Naldo Gomes sigue siendo uno de los favoritos de la afición del Racing de Ferrol. O al menos eso parece después de que el central conquistase su tercer premio a jugador del mes Estrella Galicia. El brasileño se mostró muy contento por recibir este galardón, pero aseguró que solo hace su trabajo y que quiere conseguir victorias para que el equipo verde abandone los puestos de descenso.

"Doy gracias a Dios y a la afición por votarme y permitirme conseguir otra vez este premio. Gracias también a mis compañeros que me ayudaron porque sin ellos no podría dar mi mejor versión dentro del campo. Lo compartiré con todos ellos", apuntó.

"Es fundamental, en estos momentos en los que tenemos que sumar, tener a la afición con nosotros. El poder apoyarnos desde fuera va a ser muy importante porque este partido es muy difícil", añadió en relación al cariño que tiene la afición hacia el club.

Con todo, para el premio queda en un segundo plano ya que está concentrado en el siguiente partido contra el Racing de Santander. Asimismo, valoró el encuentro contra el Cartagena en el que el cuadro dirigido por Cristóbal Parralo sumó un punto.

"Si que fue un poco decepción el no conseguir la victoria, pero es importante sumar en esta liga. Podemos sacar los tres puntos ante el Racing de Santander. Estamos convencidos de que podemos hacer un gran partido. Queremos ganar sí o sí y tener una secuencia de victorias seguidas que también es muy importante para la liga. A partir de que el árbitro pite, tenemos 90 minutos para que esforzarnos y dar lo máximo para ir a por la victoria", aseguró el central.

Para ello, el Racing deberá mejorar sus prestaciones atrás y conseguir romper su sequía goleadora. "Necesitamos seguir sin encajar goles. Poder meterlos, es fundamental. Si los metes, la dinámica cambia totalmente. Pienso que la victoria va a cambiar todo. No tenemos que pensar qué nos está faltando. Con la victoria, va a salir el plan que tenemos para salir de abajo", arguyó.

De igual manera, Naldo volvió a insistir en la importancia de que cada jugador aporte todo lo que pueda al equipo, ya que así se va a romper esta mala dinámica de resultados.

"Estamos fuertes, pero nos falta conseguir los tres puntos. Es así de simple. Hemos tenido un partido difícil contra el Cartagena y que no hemos ganado. Ese punto nos va a dar un poco de energía para seguir adelante. Sabemos que los tres puntos son muy importantes para estar más cerca de los que están fuera de la zona de descenso. Hay que seguir creciendo. Cada día tenemos que dar lo máximo, mejorando, para que vengan los resultados. Cuando lo hagan, vamos a hablar de otras cosas. Seguramente todo estemos más felices", apuntó.

Respecto al partido contra el Racing de Santander, el defensa brasileño espera un encuentro en el que tengan mucho la iniciativa y qué tendrán que estar muy bien en todas las facetas para llevarse los tres puntos de El Sardinero.

"Tenemos que estar muy atento al Racing. Es un equipo que ha estado quince partidos siendo primero. Tenemos que prestar mucha atención durante los 90 minutos, no solo en ataque sino en defensa. Esperemos poder sacar algo positivo de allí. Solo tenemos que luchar", dijo.

Con todo, él tendrá que estar muy atento de no cometer faltas innecesarias, ya que está a una sola amarilla de volver a perderse un partido. Una situación que su equipo no se puede permitir. Ante esto, el brasileño confirmó que no le va a influir en su forma de jugar.

"Estoy infeliz por estar a punto de cumplir el segundo ciclo. Aun así no pienso en ello. Yo voy a hacer mi trabajo y dar lo máximo. No puedo dar un espacio. Yo voy a dar lo máximo. Si pienso en ella, seguramente vaya a venir. Quiero ayudar de la mejor manera en el campo", explicó el central.

Por último, Naldo aseguró que no piensan más allá de este partido y que es inútil pensar en situaciones futuras porque no sabes que puede pasar. "Para mí es mejor no hacer cuentas. Hay que ir partido a partido. No sabemos lo que va a pasar. Solo tenemos que pensar en nosotros, en cada partido y en conseguir cada victoria. Si sumados dos partidos buenos con dos victorias, son seis puntos y estamos más cerca de poder estar fuera del descenso. No hay que pensar más allá. Hay que pensar en el siguiente partido. Nosotros vamos a pelear por los tres puntos", zanjó.