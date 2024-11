Nacho Sánchez: "Tenemos que sacar cuanto antes los puntos para no ponernos nerviosos"

Nacho Sánchez se convirtió involuntariamente en una de esas piezas caídas del dominó de lesiones que asoló las filas racinguistas en el inicio de campaña y, que además en su caso, esta ausencia volvió a repetirse posteriormente por problemas en un adductor.



El extremo derecho va poco a poco volvieron a integrarse en el ritmo de juego del conjunto de Parralo, primero con su aparición en el encuentro de Copa ante el Cuarte –en el que jugó todo el encuentro en el campo zaragozano, mientras que estos 90 minutos los repartió el futbolista en las segunda mitad ante el Tenerife y la primera hace pocos días, también en A Malata, contra el líder santanderino.



Una derrota tras la que tanto él como sus compañeros terminaron “jodidos en su momento, porque sí que vimos que en la segunda parte pudimos estar más cerca de sacar un punto, que en estas circunstancias era importante para nosotros”, señalaba un extremo que declaró sentirse “bien” y a la búsqueda de “cuantos más minutos mejor”. Siendo uno de los “veteranos” de la remodelada plantilla verde y tras un complicado inicio de temporada, el jugador espera que “a partir de ahora no me corte esa continuidad que quiero tener y disfrutar de minutos, y si puedo de titular, encantado”.



Acompasando su mejoría a la del equipo, Sánchez se mostró “cómodo”, durante el duelo ante la formación cántabra “porque había muchos espacios a la espalda de la defensa. Creo que igual si hubiéramos tenido un poquito más de pausa y encontrar más el mediocampo, y ahí filtrar más balones, hubiéramos hecho más peligro”, analiza el futbolista verde tras el encuentro ante un líder no mejor pero sí más efectivo que una formación ferrolana quizás un tanto condicionada por su posición a la hora de tomar determinadas decisiones.

“Presión siempre hay. Sí que es verdad que en la situación en la que estamos, estando ahí abajo, la toma de decisiones no es la que hubiéramos querido”, comenta Sánchez, “yo me sentí a gusto yendo al espacio, pero sí que igual podíamos haber sido más claros resolviendo esas jugadas”.

El camino

La visita a Ipurúa supone para el extremo derecho del Racing una nueva oportunidad para sumar de tres. Y es que, dejando al margen el choque de Copa, a los ferrolanos se les vuelve a atragantar el triunfo en liga, algo que no logran desde hace un mes en su visita al ahora colista Cartagena. “Ipurúa siempre es un campo difícil. Ellos van a ser un equipo muy agresivo, sobre todo allí, y van a hacer todo lo posible para meternos en nuestro campo y centros laterales”, analiza el jugador, subrayando la necesidad de ganar para “salir de ahí abajo.

“Somos conscientes de la importancia de cada partido para nosotros, estamos en un sitio donde no queremos estar”, añade el jugador, que afronta su segunda campaña a las órdenes de Parralo, “tenemos que sacar cuanto antes los puntos, sobre todo para no ponernos nerviosos y no estar en esta dinámica mucho tiempo”. Una situación a solucionar para el extremo con “solidez y más intensidad”, acercándose así a un triunfo que confirme la mejoría.