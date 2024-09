Mil kilómetros al sur para traer tres puntos al norte

El “Goliat” de la categoría viste este año de amarillo y hasta casa del gigante se desplaza un Racing de Ferrol esta campaña menos “David” que el pasado ejercicio. Al menos en lo que a los archiconocidos límites salariales se refiere –los cadistas “aventajan” a los verdes en más de once millones de euros–. Una referencia monetaria que si bien ayuda a situarse sobre quién es quién en la categoría, no garantiza resultados ni posiciones, al menos de momento. Y si no que se lo digan a los de Paco López.



En estas aguas revueltas son en las que los racinguistas quieren echar sus redes y pescar una cada vez más necesaria victoria. Lo harán, eso sí, en una olla a presión como es el Nuevo Mirandilla que ya perdió un poco de su explosividad merced al primer triunfo de los suyos en Castellón.

Si bien, jugar en casa es otra cosa para los cadistas. Y no tanto por su juego y su volcada afición, sino por una directiva amarilla muy cuestionada por su gestión, desde el gasto en fichajes a una desorbitada, en lo que a precio se refiere, campaña de abonos, entre otros asuntos que calientan todavía más el ambiente en el campo gaditano.

Amiga incertidumbre

El Racing de Parralo llega al césped andaluz acompañado, de nuevo, por su sombra en este arranque liguero, incertidumbre. Tras el movimiento de piezas firmado por el preparador en el duelo ante el Mirandés, y que si bien no se tradujo en victoria, no dejó malas sensaciones, por lo es muy probable que el entrenador repita un once inicial en el que la duda a resolver será en la vanguardia.



Con Jauregi saliendo de inicio hace siete días en A Malata, Parralo quizá quiera tirar del mayor pasado excadista del pichichi verde, Álvaro Giménez, al que asimismo le espera la incógnita de saber cómo lo recibirá su exafición, buscando, por qué no, su reivindicación como goleador. Asimismo, el técnico puede haber escuchado las peticiones de los suyos sobre su soledad en al área rival y modificar algo más que nombres en el Nuevo Mirandilla.



Apartando estas hipótesis, lo que sí es un hecho es que, como ya señaló el preparador, la velocidad de acoplamiento de su plantilla tiene que aumentar y el terreno de juego gaditano es un escenario perfecto, igual que otro, para hacerlo y que los verdes abandonen los puestos de la zona baja en los que están.