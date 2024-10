Meta volante para el Racing en El Plantío

El Racing se pondrá esta noche su verde más brillante para un doble estreno en El Plantío. Y es que el campo en el que hoy disputarán los de Parralo el duelo de la undécima jornada de Segunda ante el Burgos –21.00 horas– será escenario de la primera aparición nocturna y por semana de los ferrolanos.

Un debut inmerso en, hasta el momento, el calendario más ajustado y exigente para los racinguistas y, afortunadamente, coincidiendo también con su despertar en competición, tanto en juego como en resultados. Una mejor brazada en el profundo charco de los puestos de descenso que, todavía, no ha permitido a los de Parralo avistar la costa de los lugares de salvación.



Una zona de la que, poco a poco y al contrario que los verdes, se va descolgando el Burgos de Jon Pérez Bolo, recorriendo ahora su formación la pedregosa senda que transitaron los ferrolanos en una larguísimo inicio de competición. Con tres derrotas en los últimos tres duelos –Albacete, Mirandés y Almería, encadenadas al empate ante el Granada– junto con los dos triunfos y la igualada racinguista, hacen que sólo cuatro puntos separen a hora a estas dos formaciones. “Seguro que nos vamos a encontrar con un rival herido, con ganas de revertir la situación, también de esta dinámica”, señala Parralo, “sabemos que tienen buenos jugadores y es un buen equipo. Va a ser un buen partido, espero, y muy competido”.



Una situación que, asimismo, ratificaba Pérez Bolo pocas horas de este duelo y tras el varapalo ante los albaceteños, en un duelo en el que vio “a un equipo nervioso y con una mentalidad débil, algo que no había visto en las nueve jornadas anteriores”. Eso sí, destacando las ganas de los suyos –”no he visto que los jugadores no quieran correr, sería imperdonable”–. El Burgos quiere darle la vuelta a un situación de la que el Racing está saliendo, por lo que, sin duda, alguien saldrá perjudicado a las once de la noche en El Plantío.

Cambios obligados

Un estreno nocturno para el que, de nuevo, Parralo, tendrá que cambiar el actor de sus protagonistas, debido a cambios de última hora en el guion como fue la lesión de Señé en el duelo ante el Huesca y la expulsión de Álex López en el mismo.



“Se pueden intuir muchas cosas, pero los jugadores tampoco lo saben”, señala el preparador, indicando lógicamente que “no tenemos tantos centrocampistas como para que no toque la quiniela”. Una demarcación en el campo que ante el Huesca contó con tres habitantes, una situación “especial”, si bien que, lógicamente, “yo no digo nunca jamás”.