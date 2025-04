Las merecidas vacaciones del Baxi Ferrol

Después de una larga y exigente temporada, el Baxi Ferrol por fin podrá disfrutar de unas merecidas vacaciones. Después de cincuenta partidos -el primero fue el 16 de septiembre en la previa de la Eurocup ante el Battiplagia-, el conjunto de A Malata echó el freno ayer tras caer en la vuelta de los cuartos de final de los playoffs de la Liga Femenina Endesa ante el Spar Girona.

El conjunto ferrolano trató de conseguir otra remontada histórica, como tantas ha hecho este año, pero el cansancio físico y mental fue demasiado grande y no pudo lograrlo. Aun así, cerró una temporada mágica. Para siempre quedará en la memoria de todos los aficionados al baloncesto esa de 21 puntos ante el DVTK en nueve minutos para empatar un partido que tenía perdido y así meterse en las semifinales. En ella, se midió al Asvel Lyon, un auténtico coco, que se fue asustado de A Malata tras caer por 31 tantos en un encuentro mágico.

En la final, ante el también potente ESVBA francés luchó hasta el final, pero la calidad y el acierto rival fue demasiado para las ferrolanas, que tenían a muchas jugadoras tocadas. De hecho, Carlota Menéndez no pudo jugar por un esguince de tobillo. Todo ese esfuerzo realizado se notó mucho en Liga, si bien sí que pudo clasificarse por segundo año seguido a los playoffs, no pudo avanzar. En esos últimos encuentros, perdió a Noa Morro por un rotura fibrilar. Fue una ausencia dura porque la mallorquina no se pudo despedir en pista del equipo, ya que se acaba la cesión del Valencia Basket y regresará ya al equipo naranja.

El resto de sus compañeras, que todavía tienen que decidir qué van a hacer, ya podrán disfrutar de sus merecidas vacaciones. Algunas ya aprovecharon para marcharse a sus casas para estar con los suyos, pero otras aún están en Ferrol disfrutando de estos últimos días. Todas, a partir del 1 de mayo que es cuando se les acaba el contrato, se sentarán a hablar con la directiva del Baxi para comunicar sus intenciones y dejar claro su futuro para la próxima temporada. La entidad espera que continúen todas o la mayoría para seguir creciendo juntos en este proyecto, pero entienden que si les llega una oferta mejor que se vayan.

No será un verano fácil para nadie, pero seguro que todas las partes buscarán la mejor solución posible. Pero, por ahora, que disfruten de su merecido y trabajado descanso. Que piensen en todo lo que han logrado en esta histórica campaña y que se distraigan de todo. Pase lo que pase, los nombres de Àngela Mataix, Julie Pospíšilová, Gala Mestres, Blanca Millán, Jori Davis, Carlota Menéndez, Noa Morro, Claire Melia, Alba Sánchez-Ramos, Moira Joiner y la cantera Elena Baldonedo siempre quedarán ligados al Baxi Ferrol.