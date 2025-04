Alejandro Menéndez, entrenador del Racing de Ferrol: “Lo que nos importa es lo que depende de nosotros”

Más allá de que el partido de mañana en Almería pueda suponer el descenso matemático del Racing, su entrenador, Alejandro Menéndez, asegura que “para nosotros hay muchísimo en juego”. El preparador asturiano, de hecho, insiste en que “tenemos que poner toda la energía en lo que depende de nosotros. La situación es muy difícil, pero tenemos que seguir trabajando, defendiendo esta camiseta con entereza y compitiendo bien. Y lo estamos haciendo al máximo”.



Y es que, a pesar de la delicada situación clasificatoria, el entrenador racinguista percibe que la plantilla sigue trabajando a buen nivel. “Desde que he llegado la plantilla ha estado trabajando bien. Todo el mundo quiere entrar y no hay la sensación de que uno se tira del entrenamiento, otro se borra de la convocatoria...”. De hecho, aunque reconoce que “a principios de curso había gente que tenía que ser importante y no ha sido así”, Menéndez detecta que “el nivel de juego está creciendo, hacemos muchas cosas bien y competimos”.



De ahí que el preparador esté seguro de que el Racing va a dar un buen nivel en el UD Almería Stadium –"ya hemos demostrado en otros campos difíciles que podemos competir”, recuerda–.Y a pesar de que el cuadro indálico esté necesitado de puntos para meterse en los playoffs de ascenso, el cuadro verde espera darle continuidad al último triunfo.



“El resultado contra el Eldense nos ha alegrado la semana a nivel de confianza. Pero para alcanzar una segunda victoria hay que evitar errores, faltas de concentración y jugar con intensidad. En resumen, tenemos que trabajar mucho más que el rival que está enfrente”, en este caso un Almería que destaca por la capacidad individual que tiene.

Rival

Además, el cuadro verde espera sacar partido de la fragilidad defensiva de un rival que, a pesar de que lleva 60 goles a favor –el máximo anotador de la categoría junto el Levante–, ha encajado 52 –sólo Cartagena, Racing y Zaragoza han recibido más–, algo que para Menéndez demuestra que “no defiende bien, por eso no está arriba del todo. Intentaremos sacar provecho de ello”.



Además de por ser un recién descendido de Primera, también por la capacidad de jugadores como el actual “pichichi” de la categoría –un Luis Suárez que lleva 23 tantos– o de Leo Baptistao, Arribas o Nico Melamed, el entrenador del Racing cree que su rival de mañana “tiene potencial para estar en la primera posición. Pero la realidad les hace no estar en ascenso directo”.