Más de medio siglo de apuesta por la calidad como forma de hacer las cosas

Con más de medio siglo de experiencia en el sector del automóvil, a Manuel Anxo Pernas, a sus 66 años de edad, le llega el momento de dar un paso al lado al frente de Talleres Casal y Pernas, que está situado en el polígono pontés de Os Airíos. Aún no tiene decidido cómo va a ser el futuro de la empresa, pero resume cómo se han llevado estos cincuenta años de vida laboral con un agradecido “foron indo ben”. De todas maneras, también asegura que “o peor é agora, porque desde a pandemia cambiou todo: hai moitos problemas para facerse cos recambios, os teléfonos non se collen... A verdade é que a xente non está moito por traballar”.



La calidad es, a juicio de Manuel Anxo Pernas, el rasgo distintivo de la empresa que comanda. Él, que trabaja con aseguradoras para reparar cualquier percance, desvela que “autorízanche a pintar unha cuarta de peza e ti a pintas enteira despois de encargala... e a xente vén. Agora é todo moito máis compricado, porque se miden as cousas por centímetros e non se explica ben”. De feito, él presume de que “non lles entro pola tiro aos seguros”, lo que acaba redundando de manera positiva para los clientes.

Carrera

Ahora que llega el Rally Cidade de Narón, Talleres Casal y Pernas da el nombre a uno de los tramos cronometrados de la carrera. “Sempre estivemos aí, fomos coperando no que se podía”, explica. Por eso, aunque el paso de la carrera no supone un aumento de trabajo para la firma “xa temos pouca xente traballando e non te podes complicar máis... pero sempre estivemos aí”.



Pernas explica que su clientela es la realmente importante.