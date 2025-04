Martín Barreiro refrenda su bronce nacional sub 23 : “Subimos al podio con una sonrisa”

Hace poco más de un año el fenés Martín Barreiro Durán –Atletismo Narón– abría una puerta gigante para el trail en Galicia, al firmar con su compañero Hugo García la primera medalla de base en la historia gallega de esta modalidad.



Un bronce con la selección autonómica sub 23 logrado en Murcia y que desde hace unas horas tiene un “gemelo”. Otro tercer lugar conseguido por estos mismos protagonistas y también a orillas del Mediterráneo, en Ibiza, en donde Barreiro y García firmaron un quinto y sexto lugar que volvieron a catapultar a Galicia al podio. Sin embargo, ellos querían más, y a punto estuvieron de conseguirlo. “Íbamos con la idea de un segundo puesto”, cuenta el fenés ya de regreso, “porque somos poco conformistas, pero desde luego una tercera posición está muy bien. No nos podemos quejar en absoluto, subimos al podio con una sonrisa”.



Y es que, con los números en la mano, el campeonato realizado por el combinado gallego fue mejor que el del pasado año. Si bien también lo fue para Cataluña y Madrid, oro y plata en esta cita, respectivamente. “Yo sabía que había mejorado respecto al año pasado, pero quería una prueba”, cuenta Barreiro tras un Gallego en el que unas molestias estomacales le impidieron rendir al nivel que le hubiese gustado. en Caldas de Reis –a pesar de lo cual fue segundo–.”Se vio la mejora, pasé de noveno a quinto”, si bien el local se lamenta de que este salto de posiciones tanto de él como de su compañero no se pudiese reflejar en la clasificación por equipos.



“Tuvimos un poco de peor suerte que el año pasado, volvemos a quedar terceros habiéndolo hecho bastante mejor”, apunta Barreiro, con catalanes y madrileños asimismo más agrupados para una mejor puntuación final. “Es lo que toca”, sentencia el local.

Kilómetro vertical

Y todo ello a pesar de sufrir unos incómodos calambres en la final del trazado de Eivissa, el único problema que vivió el del Atletismo Narón en esta cita. “No calculé bien el agua que tenía que beber durante el recorrido y eso me restó un poco”, recuerda el local. Un trazado “muy divertido, con muchas rocas, muy técnico que es como a mí me gusta y bastante montañero. Es donde mejor me desenvuelvo, terreno roto que requiera buen equilibrio”.

Barreiro salió no sólo de una pieza de este recorrido de trece kilómetros sino “muy contento, por mejorar posiciones y porque estuve en muchos momentos cerca de la cabeza. Salvando las distancias, porque los tres primeros tenían una forma física espectacular”.

El del Narón cierra su etapa sub 23 –al menos en la Federación Galega de atletismo, en la de Montaña todavía tendrá un año más– con un nuevo bronce y un nuevo paso para esta modalidad. “Entre mi compañero y yo estos dos años lo hicimos bastante bien, demostramos un buen nivel en el ámbito nacional”, señala Barreiro sobre una modalidad que se abre paso en la comunidad y deja también su huella fuera.

El del Atletismo Narón quiere sellar este ultimo año en la categoría con el que tiene marcado como su primer objetivo de la temporada: correr la Zegama Aizkorri, en kilómetro vertical. “La carrera más importante en España. Ahí se lo que hay –ríe–. Va lo mejor de lo mejor y se que sólo voy a disfrutar e intentar quedar lo mejor posible. Mente abierta y a darlo todo”.