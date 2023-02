Mapi León y Alexia Putellas, en el once ideal de la FIFA

Las españolas Mapi León y Alexia Putellas figuran en el once ideal femenino de la FIFA, anunciado en la gala de los premios The Best.

La británica Beth Mead, la estadounidense Alex Morgan y la portera chilena Christiane Endler figuran también en el once ideal elegido por los votantes.

Endler; Lucy Bronze, Mapi León, Leah Williamson, Wendie Renard; Alexia Putellas; Keira Walsh, Lena Oberdorf; Alex Morgan, Sam Kerr y Beth Mead componen el equipo ideal reconocido este lunes.