Un Manuel Permuy “tocado”, con ganas en el Mundial

El deportista local Manuel Permuy Martínez llegaba en la mañana de ayer a tierras griegas en donde se disputará durante todo el fin de semana el Campeonato del Mundo máster de grappling, grappling gi y lucha, así como la cita internacional de categoría sub 15, si bien sólo en la primera de las disciplinas.



El multimedallista internacional del Club Sport Fight de Ferrol forma parte de una selección nacional conformada por más de una veintena de deportistas, once de ellos en el cuadro de veteranos.

“Me voy a dejar la piel”



Permuy competirá tanto en la jornada de mañana como en la domingo, con quimono y sin, respectivamente, en el cuadro de veteranos A menos de 77 kilos, en el que, como señala la Federación Autonómica de lucha, la presencia de deportistas internacionales es de las más numerosas. El del Sport Fight llega “muy motivado”, como él mismo señalaba tras aterrizar en Atenas, a esta competición mundial, y eso a pesar que el competidor local llega “tocado” físicamente, con un dedo de un pie y la planta rota. Con un plan inicial de cuatro o cinco peleas por jornada, y a pesar de estas circunstancias, Permuy se encuentra con “muchas ganas y siempre me veo con posibilidades. Es difícil pero no imposible y me voy a dejar la piel”, sentenciaba el del Sport Fight.



Permuy y el resto de la delegación española en esta competición estarán dirigidos por la entrenadora y referente nacional por la canaria Minerva Montero.