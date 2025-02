Lukas, el nuevo fichaje de O Parrulo Ferrol: "Quiero mejorar como jugador y afianzarme en Segunda"

"Vengo a O Parrulo a mejorar como jugador, seguir evolucionando y afianzarme en Segunda División", comentó Lukas Ramos en su presentación como nuevo jugador del conjunto ferrolano. El coruñés, que llega procedente de O Esteo, va a aportar más talento y juventud al equipo. Además, no es alguien que haya pasado desapercibido para la dirección deportiva, ya que llevaban varios años siguiéndole la pista.

"Lukas es un jugador que conocía de las categorías inferiores cuando estaba en el 5 Coruña. Ya lo quise traer hace años cuando dejaba de ser juvenil, pero no pudo. Este año empezó la temporada en O Esteo a muy buen nivel. Se produjeron varias salidas en diciembre y era una opción que teníamos presente por lo que hablamos con él, con el club y no hubo ningún problema y pedimos incorporarlo", apuntó Melo, el director deportivo del club.

Además, comentó que no hubo que convecer mucho para que recalese en O Parrulo, ya que pensó que sería un salto importante en su carrera.

"No hubo que hacer ningún esfuerzo para convecerlo porque estaba convencido. Estaba contento en su club, pero era un salto en su carrera. Es pasar de Segunda B a Segunda. Siempre nos dijo que quería estar aquí. Estaba entrenando y compitiendo allí para poder dar el salto. Se dio antes de lo esperado. Si todo iba normal, hasta verano igual no podría venir", aseguró.

En este sentido, el propio Lukas señaló que el cambio de categoría y que estuviese Gonzalo Santa Cruz en el club también ayudó en su fichaje.

"La amistad con Gonzalo influyó un poco para fichar por O Parrulo. La verdad es que siempre fue uno de mis mejores amigos y que esté aquí conmigo es un punto a favor", aseveró.

De hecho, el pívot coruñés fue uno de los jugadores que más le sorprendió nada más ponerse a entrenar bajo las órdenes de Gerard Casas. "El compañero que más me ha sorprendido es Rubén Orzáez. Yo no lo había visto jugar mucho, pero entrenando es una pasada. Gonzalo también me sorprendió aunque ya lo conocía. La verdad es que estoy encantado de entrenar con ellos", dijo el jugador herculino.

Asimismo, Ramos indicó que también le llamó la atención el buen ambiente que hay en el vestuario y la diferencia a la hora de entrenar, ya que pasó de tener tres sesiones a la semana a cinco más otra de gimnasio.

"Lo que más me llamó la atención es el buen grupo que hay. El ritmo es muy distinto al de O Esteo, pero no me está costando acostumbrarme a la carga de trabajo. Siento que me estoy adaptando muy rápido y estoy sabiendo gestionar mejor todo", arguyó.

En cuanto a su aportación al equipo, el coruñés espera replicar sus números del cuadro pontés aunque no sea la faceta en la que más destaque. "La verdad es que el gol no es mi fuerte, así que será complicado replicar esos 16 goles que marqué en O Esteo. Eso sí, si puedo ayudar al equipo de esa forma, lo haré. También aportaré con asistencias o regates que permitan generar espacios", indicó.

Por último, Lukas, que debutó el pasado fin de semana ante el Leganés, señaló que acabó muy feliz a pesar del poco tiempo que estuvo en pista. "Es cierto que sólo fueron 30 segundos, pero me puso muy contento. Espero que en un futuro pueda contar con más minutos. Eso depende del cuerpo técnico, pero tengo la ilusión y las ganas", zanjó.