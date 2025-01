Lino López: "A pesar de su puesto en la clasificación, el Ardoi es un rival muy complicado"

El entrenador del Baxi Ferrol, Lino López, no se fía de su próximo rival, el Ardoi. El técnico ferrolano señaló en la rueda de prensa previa al partido que "es un equipo muy completo y compite muy bien durante todo el partido". El preparador destacó la capacidad ofensiva de su oponente e indicó que deberán "estar muy bien defensivamente" para sumar la séptima victoria de la temporada.

Conclusiones tras la derrota ante el Celta: "Sacamos dos conclusiones: una negativa y otra positiva. La negativa es que para competir en esta liga tienes que estar al cien por cien durante todo el partido porque todos los rivales son muy difíciles. Está claro que Vigo ha competido muy bien y tiene muy buen equipo por lo que había que estar muy bien durante los 40 minutos. Eso es la parte negativa. Sobre todo al principio del partido que no estuvimos con la intensidad necesaria ni hicimos lo que queríamos hacer. Depués, la segunda conclusión, que es la buena, es que el equipo, a pesar de llegar a ir perdiendo por 10 o 12 putnos fue capaza de remontar y llegar con opciones al final. Hay que valorar cada victoria en esta competición. Hay veces que damos por cosas que no son así. A veces, cuando encadenamos varias derrotas seguidas parece que es todo horrible y no es así. Cuando encadenamos varias victorias parece que todo es muy fácil. Hay que valorar a cada rival y afrontar cada partido".

Rendimiento de Gala Mestres: "Gala siempre suma para el equipo. Meter es cuestión de rachas. Hay momentos que estás más acertada o menos, pero ella siempre suma para el equipo. Defensivamente está a un nivel muy alto, ayudando al rebote, jugando a veces de interior y otras de exterior, defendiendo a pívots o a exteriores... Está haciendo un trabajo muy bueno para el equipo. A veces las rachas de los tiradores son así. Gala al principio metía y ahora menos, pero no me importa porque todo lo que dependa que esté fuera de nuestras manos no lo puedes controlar. Solo puedes controlar dar tu máximo. Aunque no le salgan las cosas, sigue trabajando para darlo todo por el equipo".

Adaptación muy rápida de Moira Joiner: "No me sorprende porque, a pesar de llegar tarde, demostró su profesionalidad. Era difícil de entender el juego llegando con la pretemporada empezada y ella había estudiado todos los sistemas, había visto todos los vídeos que le envíamos... Llegó aquí casi sin cometer errores. Cada día entrena para ser mejor".

Importancia de conseguir la victoria ante el Ardoi: "La liga está muy igualada. Hay cinco equipos con cuatro victorias y Ardoi tiene tres. Si llega a ganar el partido de la semana pasada contra Araski estarían ellas con cuatro... Fue un partido muy igualado que se decidió al final. Entonces, ganas dos partidos y te pones en puestos de playoffs con siete victorias, pero si pierdes estás en los puestos de descenso. Es la liga más igualada de los últimos años. No hay que pensar a largo plazo, hay que trabajar para el partido de hoy. El objetivo del equipo es dar lo máximo en cada partido. Sabemos la importancia para el club de seguir en Liga Femenina Endesa y pasa por estar centrados en cada partido".

Cuentas para la Copa: "Nuestras cuentas es conseguir una victoria más para alejarnos de los puestos de descenso. Acabar la primera vuelta con siete victorias es un grandísimo resultado. Pensamos en qué equipos vamos a dejar por debajo. No estamos analizando la Copa o si los otros equipos pierden. Lo que podemos controlar nosotros es el siguiente partido contra Ardoi que sabemos que es un rival directo".

Crecimiento del equipo al pensar en la Copa: "No creo que sea una decepción no meternos en la Copa. Si que es cierto que todos los equipos, cuando empieza la liga, se ven jugando la Copa. Es un premio de la primera vuelta, pero hay que ser realistas. Es un equipo nuevo, de jugadoras 'rookies' en la liga y tenemos que saber cual es el objetivo del club. El principal objetivo es ser competitivos, que la afición se identifique con el equipo y ser capaces de seguir en Liga Femenina. Si analizamos a Ardoi, tienen dos jugadoras que no tienen experiencia en esta categoría. Son dos jugadoras que el año pasado ya jugaban en Ardoi. El resto de jugadoras tiene mucha experiencia en Liga1, internacionales... Eso te hace ver que el equipo que ahora mismo va último con tres victorias, no es un equipo 'rookie' en la liga. Nosotros tenemos muchas jugadoras que es su primera experiencia en Liga Femenina Endesa. Eso te hace dar cuenta de la situación que tenemos. Evidentemente, estamos muy contentos con el rendimiento del equipo y si conseguimos la séptima victoria pues será un éxito".

Posibles incorporaciones en el mercado de fichajes: "Estamos mirando. Lo que pasa es que el mercado es el que es y el presuesto es el que es. Entonces, no es fácil. Además, de contratar a alguien, sería alguien que nos diese algo diferente, que ayudase al equipo. El equipo está bien, compensado. Es cierto que con la baja de Mimi (Collins) nos falta ahí una pieza interior, pero tenemos a Gala haciendo un gran trabajo interior. El equipo está en una dinámica buena".

Renovación de jugadoras a mitad de temporada: "Es muy difícil. Si tu tienes un presuepuesto alto, les dices que le pagas el doble y es más fácil. Hay muchos equipos que lo hacen. Aquí no es fácil, pero es cierto que nos gustaría. Muchas jugadoras de la plantilla que nos gustaría que continuasen no pueden hacerlo. Lo digo cada año. Es un orgullo formar jugadoras, que crezcan en el club y que tengan ofertas económicas mucho mayores. Es absurdo cuando aun no estás salvado, pensar en la temporada que viene. Cuando consigamos la salvación, ahí ya se podría afrontar".

El ataque del Arnoi está capitalizado por Ine Joris e Imani Leah Tate: "Es cierto que están destacando a nivel ofensivo. Joris es una jugadora internacional con Bélgica e Imani Tate la conocemos todos. El año pasado estuvo en el Ensino, también tiene experiencia en Euroliga con el Zaragoza... Es muy física y difícil de defender. Joris es una jugadora muy polivalente. Tenemos que hacer una defensa de equipo. Aun así, el Ardoi tiene muchas jugadoras que pueden tener un día espectacular. La semana pasada la finlandesa Lotta anotó 22 puntos haciendo cinco de siete en triples. El otro día, la base Asurmedi hizo un partidazo y fue quinteto de la jornada. Es cierto que su posición en la clasificación es la que es, pero tienen muchas jugadoras que a nivel individual han destacado a lo largo de las jornadas. Es difícil centrarnos en estas dos jugadoras. Es un equipo completo que ha perdido varios partidos, pero que estuvieron compitiendo durante todo el partido".

Importancia de estar bien defensivamente: "No podemos depender del acierto. Habrá días que metamos porque tenemos jugadoras con potencial y mucho acierto en la línea exterior. El otro día no metimos muchos, pero estuvimos bien a nivel defensivo durante el tercer y cuarto cuarto pues fuimos capaces de competir. Tenemos que estar muy bien a nivel defensivo".

Mejorar los arranques de partido: "Tenemos que intentar marcar el ritmo de partido y minimizar sus virtudes. Una de ellas es el tiro de tres. Es un equipo que abusa del tiro de tres. También tienen muchas jugadoras con capacidad de lanzar de larga distancia y tenemos que intentar que sus tiros sean de bajos porcentajes. Entre eso y llevar nosotras el ritmo, pues va a ser una de las claves del partido".