Lino López, entrenador del Baxi Ferrol: "Puede ser el último partido en A Malata de este grupo, por lo que necesitamos ese calor de la afición"

Lino López, entrenador del Baxi Ferrol, reclama un último esfuerzo a su equipo, que va a disputar cincuenta partidos, y al afición para afrontar este encuentro contra el Spar Girona, que puede ser el último que se dispute esta temporada en A Malata. El ferrolano considera que "las jugadoras se merecen ese calor por todo el trabajo de la temporada".

Valoración del partido: "Evidentemente vamos a jugar contra el campeón de la liga regular y que ha logrado plaza directa para la Euroliga. Yo creo que ha sido el mejor equipo de la liga. Va a ser un partido muy complicado. Hay que hacer muchas cosas bien para ser capaces de competir de contra ellas. Es un equipo, sobre todo ofensivamente, de muchísimo talento. Nosotras vamos con la máxima ilusión y con muchas ganas de competir como lo hemos hecho en la mayoría de los partidos".

Cansancio del equipo: "Llevamos mucha carga de partidos, de viajes, de golpes y pequeñas molestias. La más graves es Noa Morro. El resto, durante estas semanas, hemos hecho un trabajo de recuperación, dosificar las cargas. Han ido mejorando, pero al final vamos a tener 50 partidos entre Liga, Eurocup y previa. Son muchos partidos. Hay jugadoras con muchos minutos. En estos momentos, no piensas en eso. Ni en los golpes, ni en el cansancio físico y mental porque estás jugando unos playoffs por el título. La ilusión y las ganas de jugar es más importante".

Primer enfrentamiento con el Spar Girona en playoffs: "Es un playoff a 80 minutos, donde cada posesión es importante. Tienes que estar centrado en cada jugada, en cada ataque y en cada defensa. Este año hemos tenido muchos partidos de playoff. La temporada pasada, cuando llegó el playoff contra el Avenida, sólo jugamos ese partido. Ahora, esa experiencia de competir en este tipo de partidos nos ayuda".

El último duelo se saldó con victoria ferrolana: "Ese partido fue muy bueno a todos los niveles tanto ofensiva como defensivamente. Fuimos capaces de bajar su efectiva ofensivas, que es muy alta. Es un equipo que más anota de la liga con un uso de tres muy alto. Tiene jugadoras muy versátiles, con mucha capacidad para anotar y para generar muchos puntos en contraataque. En ese partido si que fuimos capaces de estar defensivamente a un nivel muy alto y ver dónde podíamos tener las ventajas. Llevamos la iniciativa durante casi todo el partido y fue uno de los encuentros más completos del equipo".

Papel de A Malata: "Como siempre es clave. En estos momentos de cansancio físico y mental, sentir como te apoya la afición y te anima es un impulso muy grande. Animo a que todo el mundo al partido. Creo que mañana a las 20.15 horas se debería vivir un ambiente de playoff. No sólo por estar esta situación porque, como decía, a principio de temporada todos soñábamos con poder disputarlo. Evidentemente los equipos de arriba son favoritos y están acostumbrados a jugarlos, pero hay muchos equipos que cuando confeccionas la plantillas sueñas con poder disfrutarlo. El playoff debe ser una fiesta porque para un equipo como el nuestro no es fácil disputarlo. El club y las jugadoras se merecen vivir un partido con un ambiente de un lleno en A Malata. Yo animo a todo el mundo a que venga a apoyar y animarlas. No sabemos si será el último partido, ojalá que no, pero si es el último que sientan ese calor y cariño que se merecen por todo el trabajo de la temporada. Ojalá la gente se anime a comprar las entradas, a venir y a llenar otra vez A Malata".

Partido especial porque puede ser el último: "Ojalá que no sea el último, pero juegas contra el primer clasificado y son favoritos a ganar el título. Puede ser el último partido en A Malata de este grupo. Creo que ya sólo eso se merece que todos los que han venido a las semifinales y a la final puedan disfrutar de esos momentos y vivirlo con todos. No tengo dudas de que va a ser así. La gente está deseando ver jugar a este equipo. Ojalá con alegría y que no sea el último, pero que podamos disfrutarlo todos juntos".

Bajas del Girona: "No tengo claro el tema de sus bajas. Nosotras afrontamos el partido pensando que es el equipo completo y que tenemos que trabajar. Nosotras también tenemos bajas. Tenemos jugadoras que hemos tenido que proteger en los últimos partidos como Gala (Mestres) por el tobillo, Carlota (Menéndez) también, Claire (Melia) con diferentes molestias y Noa (Morro) con la rotura de fibras. Al final, han sido semanas difíciles, no sólo para el partido sino para entrenar. Evidentemente aunque Girona tenga bajas, es un equipo muy completo, con muchas jugadoras internacionales, de WNBA, con capacidad de competir contar cualquiera a pesar de las bajas y lo han demostrado. No sabemos muy bien qué jugadoras estarán o no, pero nosotras tenemos que pensar en nuestro trabajo".

Noa descartada: "Noa está descartada. Está en fase de recuperación y no sabemos si va a llegar. Su lesión fue mala suerte porque fue un golpe que se llevó en una jugada y le ocasionó una rotura de fibras que le va a impedir estar con nosotras".

Pocos efectivos: "Siempre es complicado para un equipo como el nuestro tener bajas en cualquier posición. El resto de jugadoras hacen un esfuerzo extra en suplir esas bajas. En el caso de Noa en el puesto de cinco o Carlota en el de base. Hay jugadoras que tienen que hacer diferentes roles que no están acostumbradas y ese es el trabajo que hacemos durante la semana. Quizá, lo peor sea no poder trabajar a la intensidad que te gustaría con la plantilla al completa porque eso te condiciona a la hora de preparar el partido. Al final, el equipo es muy competitivo. Da igual quien falte, siempre aparece alguien para suplir esas bajas o está más acertada. Ojalá mañana pase igual".

Mucha carga de minutos: "Cuando llevas 50 partidos hay fatiga de todo tipo. Al final, te estás jugando el playoff, contra un equipo como Girona, con un equipo como el nuestro que está creado para no descender. La semana pasada veía a tres equipos que se estaban jugando el descenso y el sufrimiento que hubo, estaba pensando en la suerte que teníamos que no valorábamos, en su justa medida, el estar pensando en competir contra Girona. Lo dije en la final de la Eurocup. Lo bueno de este equipo es que cree. No sólo es que sean competitivas sino que creen que es posible ganarle a Girona. Vamos a ir con esa mentalidad. Evidentemente, hay que competir cada acción, pero el equipo lo ha demostrado durante toda la temporada. Si no tienes bajas y no llevases cincuenta partidos, seguramente estarías mejor. No tengo dudas de que el equipo saldrá a dar el máximo".

No hace falta motivación: "Si un jugadora no tiene motivación para jugar un título de liga, pues apaga y vámonos. Lo han demostrado en cada partido y lo demuestran en cada entrenamiento. El entrenamiento de ayer fue buenísimo, con muchísima intensidad. Hubo que acortar para que la carga física no sea muy alta, pero no tengo ninguna duda de que la motivación y el esfuerzo va a ser el máximo".