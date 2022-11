Juampa Barros: “Tenemos que ser inteligentes para ponernos por delante en el marcador”

Alcanza Juampa Barros (Buenos Aires, 1994) los doscientos partidos oficiales en el fútbol semiprofesional con el que este domingo enfrenta al Unionistas de Salamanca del que forma parte ahora y al Racing con el que se estrenó en Segunda B. Más de siete años han pasado desde que el extrerior hispanoargentino debutase en el tercer nivel del fútbol español jugando los diez últimos minutos del choque que midió al equipo ferrolano con la Arandina. Desde entonces, Atlético Astorga, Boiro, Coruxo (dos temporadas), Ebro, Compostela y Numancia han sido sus destinos hasta ahora.

¿Qué le parece llegar a una cifra así frente al equipo con el que debutó en Segunda B?

Ya el partido es especial de por sí, porque le tengo mucho cariño a Ferrol y al Racing, pero lo será más por alcanzar un cifra redonda de encuentros disputados... aunque aún me quedan años por jugar. Llegamos en un buen estado de forma y el choque va a ser bonito, sí.

¿Qué recuerdos tiene de su etapa en el Racing de Ferrol?

Para mí fue un salto de calidad venir de Tercera y jugar en uno de los mejores equipos de Segunda B. Tena era el entrenador, había un equipazo y estuvimos casi todo el campeonato en el liderato. A pesar de que tuve pocos minutos, para mí fue un aprendizaje deportivo y personal; eso es de valorar y siempre lo tengo en mi cabeza. Gracias a esa campaña salí más motivado y con ganas de seguir jugando al fútbol.

¿Cómo se presenta el Unionistas al partido del domingo?

Creo que llegamos en un buen momento. A pesar de que no fuimos capaces de ganar muchos partidos, el equipo lleva haciéndolo bien varias jornadas y la última victoria en casa lo refleja. Sabemos que el Racing está en la zona alta porque se lo merece, así que estoy seguro de que va a ser un partido bonito, complicado... y disputado. ¿Que nos hace falta más continuidad? Un segundo triunfo consecutivo nos daría fuerza, aunque en esta categoría es complicado. Esperemos que sea este domingo aunque vamos a uno de los campos difíciles de la competición.

¿Las opciones del Unionistas aumentarán cuantos más minutos mantenga un marcador favorable en el partidoo?

Nosotros, obviamente, no vamos a ir a por el empate. Pero si tenemos el partido controlado contamos con armas para ponernos por delante en cualquier momento. Enfrente, el Racing, a pesar de que lleva dos jornada sin ganar, está en un buen momento de juego, así que vamos a tener que ser inteligentes, saber cuándo atacar y cuándo no, para adelantarnos en el marcador, que va a ser algo muy importante.

¿La permanencia es el principal objetivo que tiene el Unionistas para esta temporada?

Nosotros queremos soñar. En las diez primeras jornadas hemos visto que ningún rival fue superior a nosotros en cuanto a juego y eso nos motiva para enlazar varias victorias y mirar hacia arriba. Tenemos buenos jugadores y... ¡a ello vamos!

¿Qué le parece el nivel de Primera RFEF, una categoría en la que no había jugado?

Ya la tenía “controlada” de ver partidos la temporada pasada, pero hay muchísima calidad en ella. No solo por los equipos, sino que hay jugadores de mucho nivel, que podrían estar en Segunda pero que por circunstancias están en esta categoría. La liga me encanta y enfrentarse a grandes jugadores es algo que motiva.

El exterior destaca el nivel que tiene el equipo ferrolano

"Cualquiera puede ver que el Racing va a estar arriba"

Que el Racing haya cedido el liderato del grupo 1 que ostentó durante cuatro jornadas no quiere decir que su nivel no sea de los mejores que hay en el campeonato. Así lo cree Juampa Barros, tanto para el partido del domingo como para el resto del torneo de la regularidad.

¿Le sorprende el principio de campeonato liguero que está llevando a cabo el Racing?

No me sorprende. Conozco a varios jugadores de la plantilla que están siendo titulares y tienen un nivel superior a lo que es la categoría. El Racing ha formado una gran plantilla y no me sorprende que esté arriba con los jugadores que tiene y porque va a ser un rival muy difícil de batir para cualquiera: compite en todos los partidos, tiene mucha calidad arriba y en su campo va a ser muy difícil que le gane nadie.

¿Lo ve como favorito para hacerse con el título?

Sí. Es cierto que hay muy buenos equipos, pero ya se han jugado diez jornadas, casi un 30% del campeonato, y si está arriba es porque está haciendo las cosas muiy bien. Lo veo para luchar por hacerse con el título... y no soy el único que lo dice. Cualquiera que ve un partido del Racing comprueba que es un equipo potente, firme y consolidado, así que va a estar arriba; los rivales apenas le hacen daño y, por contra, marca con facilidad.