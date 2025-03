Josep Señé, jugador del Racing de Ferrol: “Ha sido uno de los partidos más completos que hemos hecho”

El Racing de Ferrol continúa sufriendo una alarmante falta de gol. No es porque no lo intente, sino porque la pelota no quiere entrar. En el derbi ante el Deportivo, el conjunto de Alejandro Menéndez dispuso de seis oportunidades claras y otras tantas que no lo llegaron a ser por fallos en el último pase. Para cualquier equipo, eso bastaría para marcar, pero no para los verdes.



“El fútbol está siendo cruel con nosotros. Parece que no nos está dando nada a nuestro favor. De los últimos partidos, no sé si el mejor, pero si el más completo. Hemos tenido el balón, llegadas, defendido bien, pero nos ha faltado el gol. Eso está siendo determinante”, apuntó un Josep Señé que jugó uno de sus mejores partidos de la temporada, aunque le sigue faltando para parecerse a ese jugador de la temporada pasada.



Esa mejoría que mostró el catalán se debió a la presencia de Fran Manzanara, que ante el Dépor fue un auténtico sostén. “Me siento cómodo con Fran por detrás. Es un poco el juego que hacía el año pasado. Teniendo un futbolista atrás más defensivo, puedo desplegarme un poco más arriba y llegar más al área”, reconoció el centrocampista.



Esa presencia constante en campo contrario le vino muy bien al Racing. Le dio más profundidad y generó más oportunidades. Una de ellas estuvo a punto de suponer el empate, pero la fortuna no estuvo de su lado. “En el pase a Álvaro Giménez no sé si se me ha ido un poco larga o qué pasó. Al final, es el ‘timing’ que en otras ocasiones le caía al pie y ahora no”, se lamentó Señé, al tiempo que agradeció a A Malata por todos los ánimos durante el partido. “Ha sido increíble ver el estadio lleno. Nos da ese plus para hacer este encuentro aunque hayamos perdido. Es un punto a favor ver que la gente está metida”, zanjó.