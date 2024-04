José Deus, técnico del Balonmano Pontedeume: “Cuando nos dimos cuenta ya no había solución”

El Dispesan Pontedeume se despide este fin de semana de su sitio en la elite del balonmano gallego, en un duelo a domicilio ante el Atlético Guardés con el que dice adiós a una larga etapa –casi una década– en Primera Autonómica.



La comarca se queda así huérfana, de momento, de representación local en la máxima categoría –a la espera de lo que haga el Comidas Bar A Esperanza Narón en Segunda–, tras una campaña eumesa cuyo comienzo para nada hacía presagiar el doloroso desenlace para el conjunto entrenado por José Deus, que pase lo que pase el sábado en A Guarda terminará en la penúltima posición, sólo por delante del Granitos Ibéricos Carballal.

-Ha sido una temporada muy complicada, especialmente en la recta final. ¿Cuáles han sido las claves de la caída?

Ha estado marcada principalmente por las bajas, porque fue una temporada que la falta de efectivos en cada partido nos lastró de forma muy importante, por cuestiones laborales, acumulación de partidos de jugadores de categoría de base que no podrían compaginar ambos horarios...Y nos iban surgiendo problemas en cada convocatoria, cada fin de semana. Nos costó competir realmente. En las primeras partes que estábamos más o menos frescos, pues aún... No podemos hacer un balance muy malo en cuanto a lo que fue el juego y poder competir contra todos los equipos, pero la verdad es que los partidos se hacían muy largos y era muy complicado ganar en esas condiciones. Poco a poco se nos fue acumulando el problema y cuando nos dimos cuenta, pues ya no tenía solución.

-Y, sin embargo, su equipo comenzó bien, camino de una nueva salvación, la campaña.

Estábamos bien al principio de liga, empezamos muy bien, contentos y haciendo muy buen juego. Lo que pasa es que empezaron las bajas y fue lo que nos empezó a matar poco a poco. Álex Sánchez y Marcos Fraga volvieron a trabajar en hostelería, a Álex Piñeiro también le costaba librar, la baja muy importante de Nico Pérez, que pasó a jugar en Nacional, de Pablo Moares... Se va juntando alguna lesión y al final teníamos la plantilla justita, ya que tampoco es que no estuviéramos sobrados de efectivos, nos fuimos metiendo en esa espiral de la que no pudimos salir y todo fue una agonía, cada vez que teníamos que juntar la convocatoria era.... Eso es lo que nos dolió a todos y no queremos que siga ocurriendo. No nos gusta ir a jugar con siete jugadores, da imagen de poca seriedad y es un poco lo que nos duele también.

-Por lo tanto, ahora toca parar y pensar en el proyecto que quieren hacer la próxima temporada

Sí, tenemos que reorganizarnos, intentar mirar a ver a quién podemos incorporar y ver la disponibilidad que va teniendo la gente. Tenemos que contactar con todos los jugadores, pero entendiendo que las circunstancias tampoco van a variar. Entonces, tenemos que buscar alternativas, jugadores que nos puedan completar la plantilla... no lo tenemos fácil. Los jugadores que suben de categoría base aún necesitan un periodo de adaptación. Hay que replantearse la situación y mirar a ver cómo podemos ir armando una plantilla un poco más extensa y que pueda cumplir, para ir a los partidos con garantías.

-¿Si no lo consiguen podrían no contar con equipo sénior?

No sé si nos dará para sacar equipo o no. Nuestra intención es intentarlo, pero con las condiciones en las que estuvimos este año, entendemos que tampoco es lo ideal, sea en Primera o Segunda autonómica. Ahora tenemos un periodo de reflexión, nos juntaremos la directiva y tomaremos una decisión. Y es que la salud del club en categorías base es buena, pero es verdad que es un salto un poco grande de cara a sénior... Tenemos muy buena base en infantil, en alevín, pero claro, es muy pronto. Y el equipo juvenil, pues ya se verá, a ver cómo evoluciona, pero tampoco es que tengamos ahí muchos jugadores que pasen al primer equipo... Un poco hay que calibrar la situación.



-¿Se quedaría así la cantera sin referente?

Lo bueno es que haya un espejo donde los chavales puedan mirarse y aspirar a disfrutar de poder jugar en una categoría senior lo más arriba posible. Pero dado el caso actual... a día de hoy no podemos garantizarlo.

-Y en su caso ¿seguirá en el club pase lo que pase?

Yo vinculado al club siempre voy a estar. Ya se verá en qué cargo y en qué voy a ayudar, pero siempre voy a hacerlo, en la base, en la directiva o lo que sea. Pero bueno, tenemos un poco que reorganizar.

-Se despide de la categoría a domicilio ante el Guardés ¿Cómo lo afrontan?

Es una formación veterana, experimentada, que defiende muy bien y que nos va a recibir con ganas, seguro, pero nosotros ya no nos jugamos nada, vamos a disfrutar, a jugar, dar minutos a los que menos tuvieron y a despedirnos para irnos con un buen sabor de boca.