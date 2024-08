El Club de Rugby Ferrol organiza una jornada de puerta abiertas

Este martes a las 18.00 horas el club local invita a potenciales nuevos jugadores y aficionados al oval a descubrir de primera mano este deporte, cada vez más consolidado en la ciudad naval a pesar de seguir siendo “un gran desconocido” en la comarca, tal y como explica Luis Soutullo, responsable del área de captación.

La actividad, organizada en sus instalaciones de A Malata, concederá especial protagonismo a los más pequeños, para quienes el rugby es vehículo de valores como el compañerismo y disciplina. "Formamos personas, no solamente en el aspecto técnico y físico, si no también en la dimensión humana y educacional, que desgraciadamente parece ser la más olvidada en muchos deportes", valora Soutullo, también entrenador del equipo sub 16, "y por esta razón, entendemos que la presencia de los padres también sería muy positiva porque lo que se les enseña en el rugby, son valores universales que tratamos de aportar a nuestros hijos e hijas", añadía.



En esta jornada de puertas abiertas estarán presentes varios jugadores de todas las categorías competitivas del Rugby Ferrol, y podrá presenciarse en concreto el entrenamiento del equipo sénior. Concluidas las actividades de campo, los anfitriones invitarán a los asistentes al característico “tercer tiempo” del rugby, una merienda y confraternización entre participantes.

Desde el club invitan a todos los curiosos y amantes de este deporte, independientemente de la experiencia que tengan. Recomiendan consultar sus redes sociales para acceder a toda la información necesaria sobre el evento, así como a sus medios de contacto.