Jessica Féquière: “Tras las derrotas nos hicimos más fuertes como equipo”

Solo Jenna Allen juega más minutos que la canadiense Jessica Féquière en este Baxi que lidera la Liga Challenge y está a solo siete partidos de conseguir el objetivo de regresar a la elite. El equipo ferrolano es ciertamente una “anomalía” de la competición: en ningún otro equipo el reparto de minutos es tan equitativo y en ningún otro equipo los roles individuales están tan claramente supeditados al grupo.



En ese marco general, Féquière es la segunda más efectiva en el lanzamiento de dos y en tiros libres y, además, está entre las que más rebotes ofensivos capturan. Su trabajo bajo los aros está siendo determinante para que el Baxi esté donde está.

¿Qué balance hace de lo que va de liga? ¿Ve al equipo en condiciones de cumplir el objetivo de ascender?

Estoy muy contenta con el equipo y de lo que hemos sido capaces de lograr en estos 23 partidos. A nivel personal, si el equipo está bien, yo también estoy bien. La verdad es que no hablamos del ascenso, hablamos del trabajo diario y del próximo partido: eso es lo más importante para nosotras.

El Baxi destaca por el colectivo: es raro ver a una jugadora en los rankings de la liga o en los “quintetos ideales” de la jornada. Usted es una de las pocas excepciones: segunda en porcentaje de tiro de dos y en tiros libres, una de las jugadoras de la liga que más faltas recibe... Lino habla maravillas de usted. ¿Está satisfecha con su rendimiento?

Esto es lo que más me gusta de nuestro equipo: el colectivo. Todas aportamos algo, tanto en ataque como en defensa, por eso no es fácil jugar contra nosotras. Creo que estoy en esos rankings porque mis compañeras me ponen en una buena posición para anotar. Además, creo que como equipo seleccionamos muy bien nuestros tiros, lo que explica los buenos porcentajes que tenemos. Soy una jugadora muy física y sé que recibiré faltas, por eso es importante meter mis tiros libres y es por eso que todos los días me quedo practicando. Bueno, siempre es genial que tu entrenador diga cosas buenas sobre ti. Soy una jugadora que siempre da su máximo en el trabajo del día a día y la verdad es que nunca estoy realmente satisfecha: creo que siempre puedo ser un poco mejor para aportar más al equipo.

¿Cómo fue su adaptación a la ciudad y al club? ¿Qué fue lo que la llevó a elegir el Baxi en verano?

Mi adaptación fue muy buena en Ferrol. Estuve en Vigo el año pasado y la ciudad es un poco similar. Elegí el Baxi porque el estilo de juego de Lino se adapta muy bien al mío, así que fue perfecto. Sabía que Lino quería construir un equipo fuerte, competitivo y con una rotación larga, y eso es lo que yo estaba buscando también. Además, tengo amigas que jugaron en Ferrol antes y todas me hablaron muy bien de la ciudad, de la afición y del cuerpo técnico.



¿Qué fue lo que pasó para que el equipo reaccionara tan bien tras las derrotas de Zamora y Alcobendas?

Zamora y Alcobendas son muy buenos equipos, sabíamos que serían partidos difíciles de jugar y, desafortunadamente, no salió como queríamos. Pero, después de esas derrotas, simplemente nos hicimos más fuertes como equipo. Tenemos grandes líderes como Jenna e Irene, que tienen experiencia, y creo que hicieron un gran trabajo como capitanas y se aseguraron de que el equipo se mantuviese más junto y unido que nunca. Sabíamos que la temporada era larga y no podíamos dejar que esos dos partidos afectaran a todo el trabajo del día a día. Eso también nos lo transmitió Lino y todo el cuerpo técnico.

¿En el vestuario ven más cerca el objetivo del ascenso o no quieren hablar de ello?

Como dije antes, no hablamos mucho sobre el ascenso. Nos enfocamos en el próximo partido y en el trabajo que hacemos todos los días porque es eso lo que nosotras podemos controlar.

Aunque es fundamentalmente una jugadora exterior, con grandes porcentajes de acierto, esta temporada está aportando mucho en la zona. ¿Es algo que ya había probado en otros clubes o es una situación nueva?

No es nada nuevo para mí: así es mi juego, me encanta el contacto y el juego físico y, además, con la forma de jugar de Lino tengo incluso más oportunidades de potenciar ese aspecto. Me encanta ser una jugadora versátil, con buen tiro y que también postea y que, si me hacen falta, saben de mi efectividad en la línea de tiro libre.

¿Qué importancia tiene el hecho de que entre las jugadoras de un equipo se establezca una buena relación fuera de la cancha para que eso se traslade a lo que puede ver el espectador en los partidos?

¡Oh! ¡Creo que es muy importante! Estoy muy contenta porque tengo unas compañeras que no solo son buenas jugadoras, sino también buenas personas fuera de la pista con unos grandes valores. Tenemos una muy buena relación fuera de la cancha, somos compañeras y también amigas. Todas somos diferentes, pero muy similares en la forma en que vemos el baloncesto. Somos generosas dentro de la pista, pero también fuera, y creo que cada día y cada partido lo transmitimos cuando nos ven jugar. Realmente me encanta este equipo y mis compañeras.