Iria Jarama y Marcos Casal se traen dos platas de Ourense

El Campeonato de España de larga distancia y el de Autonomías celebrado en Castrelo de Miño deparó grandes éxitos para el Remo San Felipe y el Remo Cedeira. En concreto, para sus remeros Iria Jarama y Marcos Casal, ya que lograron una plata cada uno.



Esta doble jornada comenzó con la celebración del Nacional de larga distancia. En ella, ambos clubes de la comarca tenían varios representantes que podían optar a las medallas. Los primeros en intentarlo fueron Agustín González e Iago Ortiz en doble scull, pero no pasaron del t­op 35. A continuación, Jacobo Bastida acabó el 49. El primer gran resultado llegó con la vigésima posición de María Coello y Vega Fernández, mientras Lucía Bellas fue la 27.



La alegría llegó gracias Marcos Casal tras ser segundo. El cedeirés acabó satisfecho con su rendimiento. “Mi sensación fue muy buena. La pista estaba rápida y en los dos primeros kilómetros el botes respondió muy bien y eso ayudó. Estoy contento con la plata porque mejoré mucho mi tiempo del año anterior y eso demuestra que todo el entrenamiento que estoy haciendo tiene su recompensa”, apuntó.



Este buen hacer impulsó a los remeros del San Felipe, ya que Sofía Alvaré y Julieta Filgueira quedaron séptimas en doble scull, con Julia Casal y Julia Fernández vigésimas. Con todo, la euforía se rebajó. Luis Miguel Escourido y Andrés Peñas e Iván González y Bruno López no pudieron entrar en el top 20, igual que Marcos Peña y José Ángel Jarama.



En la última prueba, Iria Jarama logró la segunda plata. Un metal que tiene mucho mérito. “Ha sido el primer campeonato a nivel nacional en skiff, una modalidad en la que hacía años que no competía”, apuntó. Además, añadió que la clave fue “ser muy paciente y constante. Creo que he sido capaz de hacerlo y he podido conseguir medalla, a pesar de que la primera y la tercera clasificada participaron en los Juegos Olímpicos”, indicó.



Al día siguiente, fue el turno de defender los colores de Galicia en Castrelo de Miño. Los primeros representantes de Ferrolterra fueron Marcos Casal y Emma Vázquez en la embarcación con timonel. Junto a otros compañeros lograron acabar en un gran quinto puesto.



En la clase cuatro scull, Casal repitió participación y mejoró una posición respecto a la anterior prueba, peor no pudo consechar una nueva medalla. En cambio, Luis Miguel Escourido pudo sumar su primera presea, un bronce, en la 8+ABM. Ese mismo metal lo logró Sofía Alvaré en la división femenina. De igual, manera Malena Barro, Iria Jarama, Emma Vázquez y Cristina Rodríguez finalizaron en tercera posición.