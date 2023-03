Irene Garí: "La ilusión se palpa, pero para nada es presión"

La Liga Endesa está a dos victorias de distancia. El Baxi tiene el ascenso en la mano... y en A Malata. Este viernes recibe al Osés C. Ardoi y el próximo sábado al Real Canoe. Pese a la cercanía de la meta, una de las capitanas del equipo, Irene Garí –Valencia, 1994–, insiste en que enfocan los partidos de la misma manera que todos los anteriores.

Están a dos victorias del ascenso. ¿Es una presión para el grupo o no hablan de ello?

La verdad es que no sentimos presión porque nuestro foco siempre ha estado en el día a día y preparar cada partido como si fuera una final. Ahora que quedan cuatro los afrontamos de la misma manera que hemos hecho toda la temporada. La ilusión se palpa, pero para nada es presión.

Los dos partidos son en casa. ¿En qué medida cree que la afición puede ayudar a conseguir el objetivo?

La afición siempre ha sido clave para nosotros; de hecho, esta temporada hemos conseguido una unión y una sinergia con ellos increíble, viviendo momentos inolvidables en A Malata. Jugar en casa siempre ha sido una motivación doble: ves que tu esfuerzo y trabajo durante la semana se ve reconocido por toda nuestra afición. Baxi tiene una de las mejores aficiones y ambiente a nivel nacional.

En pretemporada el objetivo era pelear por el ascenso, pero estar a estas alturas como líder destacado pocos lo esperaban. ¿Cómo ha sido el camino hasta aquí? ¿En dónde está la clave del éxito?

La temporada la arrancamos con el objetivo de encajar todas las piezas nuevas y encontrar los roles de cada una dentro del equipo. Creo que ha sido de las temporadas que mejor hemos encajado todas las jugadoras, no solo a nivel técnico-táctico, sino de personalidades, y para esto Lino siempre hace un gran trabajo cada verano para, dentro de las posibilidad económicas del club, buscar los mejores perfiles que se adapten a su manera de juego. A partir de ahí, y viendo los buenos resultados, sí empezamos a ver que podíamos tener una oportunidad muy grande de estar en los puestos de arriba y ascender.

El equipo comenzó como un tiro, pero las derrotas en Zamora y Alcobendas lo sacaron del liderato. ¿Qué pasó para que, después de eso, el equipo diera un recital en Badalona e iniciase una racha de diez victorias seguidas?

La temporada es una carrera de fondo y las jugadoras necesitan tiempo para desarrollar su potencial dentro del equipo. Nosotras siempre intentamos ejecutar el plan de partido y ese día en Badalona salió a la perfección, con jugadoras muy enchufadas. Fue una buena inyección de confianza y se reflejó en el nivel del equipo, que ha hecho que obtengamos esta racha. Pero la realidad es que hay mucho trabajo y esfuerzo diario detrás de cada victoria.

¿Qué papel jugaron las capitanas en esta “minicrisis”?

No creo que hubiera una minicrisis; estamos en una liga muy competitiva con equipos con muy buenas jugadoras, con un talento brutal. No nos podemos olvidar que tiene mucho mérito todo lo que estamos consiguiendo y estar primeras con el nivel que hay en esta competición. Jenna y yo siempre hemos transmitido la importancia del día a día y eso es lo que nos ha hecho llegar hasta aquí.

¿Qué diferencia el proyecto de este año de los anteriores?

Cada año ha sido diferente y ha tenido un objetivo diferente. El pasado no se pudo conseguir la permanencia y fue la temporada más dura para mí, porque nunca había estado en esa tesitura de perder tantos partidos seguidos y, a la vez, no contar con minutos. La temporada se hizo larga. Pero creo que, al fin y al cabo, te quedas con las experiencias, los aprendizajes y las personas. No sería la misma si no me hubiese dedicado al baloncesto.