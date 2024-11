Injusto frenazo frente al rojo en A Malata

Con un semáforo con los colores verde racinguista y, en esta ocasión, rojo cántabro sobre el césped de A Malata en el duelo de regreso a casa tras el parón de los de Parralo, lo único precisamente que faltó en el campo ferrolano, al menos durante una muy movida primera mitad, fue la prudencia del ámbar.



Ni locales ni visitantes se guardaron nada en un comienzo en el que ambos buscaban la gesta. Los de Parralo doblegar a un sólido líder y éste firmar su mejora racha como visitante desde los años 50, buscando su séptimo triunfo -y que finalmente consiguieron-.

Un duelo en el las bandas de Bebé y Nacho Sánchez en su inicio eran los carriles de aceleración verde. De hecho el caboverdiano avisó en el minuto tres con un centro a un Jauregi que se quedó sin espacio. Y este fue el inicio de una carrera de ocasiones y de demostrar lo que tabla enseña, la eficacia de los cántabros y el trabajo que le cuesta a los ferrolanos.



Los visitantes tuvieron la primera aprovechando un error de Delmás con un disparo en el que el palo se tiñó de verde para ser el salvador de los Parralo. El pichichi ferrolano volvió a unirse a esta fiesta que fue la primera mitad, aprovechando de nuevo un resbalón rival, si bien en esta ocasión la rapidez del delantero local no pudo acabar en gol. Los ferrolanos sabían aprovechar los espacios dejados por la defensa alta cántabra y Bebé y Nacho volvieron a acelerar con peligro por sus bandas.



Y aquí llegó la diferencia, ya que si bien era el Racing el que picaba para encontrar el diamante del gol, el que lo hizo fue su homólogo santanderino, en una jugada que hizo fácil Íñigo y que remató Andrés Martín en el minuto 12 (0-1). Los cántabros tuvieron la ocasión de aumentar esta renta con un penalti cometido por Moi Delgado sobre Karrikaburu en el que Jesús Ruiz no tuvo excesivos problemas para parar el tiro flojito de Andrés. Y si en este momento, el semáforo ya no regulaba el tráfico en A Malata, más bien todo lo contrario, llegó el gol anulado a Bebé por fuera de juego cuando el caboverdiano ya lo celebraba con la afición, tras una gran carrera de Álvaro Sanz, cuando sólo se había cumplido el minuto 20.



El propio Bebé con un centro a Jauregi y un tiro alto de Nacho Sánchez, en una nueva oleada de luz verde sin premio, al igual que al principio del tiempo, fue telonero del 0-2 de Karrikaburu, tras un nuevo error local, en esta ocasión de David Castro. Un varapalo del que no tuvo tiempo para lamentarse el grupo de Parralo, que volvió al área cántabra con un posible penalti sobre Nacho, un centro de este a Bebé y un increible error en la mirilla de Jauregi, con un lanzamiento por alto, acabando esta primera mitad con la sensación de que esa desventaja de dos dianas no era real.

Frenada

Con la entrada de Álvaro Giménez, Chiki y Buñuel, y tras unos minutos de frenada, comenzó el Racing a empujar y empujar al líder, con el primer aviso de Álvaro Sanz tras una gran jugada de equipo que Ezkieta logra despejar por alto. Y si poco después a Jauregi no le dio para rematar, sí que lo consiguió dos minutos después, tras un gran centro de Álvaro Giménez por la banda derecha, colocando en el 59 el esperanzador 1-2 en A Malata.



Los de Parralo se hicieron dueños y señores de una segunda mitad en la que el líder rojo se hizo pequeño. El grupo ferrolano fue creciendo con llegadas constantes, con una falta en la frontal de Delmás y defendiendo unos minutos con diez tras un golpe sufrido por Naldo. El propio defensa brasileño protagonizó en su reentrada un pase a Jauregi al que este no llega.

El lateral le cedió su puesto a Dorrio y poco después el de Muxika al regreso de Señé, en unos momentos en los que a los cántabros les costaba muchísimo aguantar el ritmo y las embestidas verdes. Si bien, el líder en su primera llegada (min. 80) volvió a inquietar, demostrando lo poco que le hace falta. A diferencia de un Racing que lo intentó de todas las formas y al que el rojo santanderino frenó de manera injusta en un gran duelo verde.

Racing Club Ferrol: Jesús Ruiz, Delmás (Dorrio, min. 73), Naldo, Álvaro Sanz, Álex López (Chiki, min. 45), Jauregi (Señé, min. 77), Nacho (Álvaro Giménez, min 45), Bebé (Aitor Buñuel, min. 45), David Castro, Fran Manzanara y Moi Delgado.

Banquillo: Bernard, Yoel (porteros suplentes), Chiki, Josep Señé, Dorrio, Brais Martínez, Manu Vallejo, Álvaro Giménez, Aitor Buñuel, Cabaco y David Carballo.



Real Racing Club de Santander: Jokin Ezkieta, Castro, Aldasoro, Vicente, Andrés (Lago Júnior, min. 74), Sangalli, Karrikaburu (Ekain, min. 78), Vencedor, Rodríguez (Maguette, min. 66), Montero y Mario García.

Banquillo: Parera (portero suplente), Saul, Lago Júnior, Maguette, Ekain, Suleiman, Carrascal, Jeremy, Salinas y Diego Díaz



Goles: 0-1, min. 12: Andrés; 0-2, min. 32: Karrikaburu; 1-2, min. 59: Jauregi.



Árbitro: Sesma Espinosa (colegio riojano).

Asistentes: Ortuño Sierra (colegio riojano) y Bernal Martín (colegio madrileño).

Cuarto árbitro: García Riesgo (colegio asturiano).

Tarjetas amarillas: Racing Club Ferrol: Naldo (min. 63) y Chiki (min. 49).Real Racing Club de Santander: Sangalli (min. 71), Mario García (min 80) Maguette (min. 94)