La huelga de árbitros frena al Marina Ferrol de waterpolo

La huelga de árbitros ha llevado a la suspensión del Gallego cadete de waterpolo que el domingo se iba a disputar en la piscina Javier Gómez Noya. Una prueba en la que el equipo del Marina Ferrol iba a ejercer de anfitrión, con la presencia de otras seis formaciones.



No será el único evento cancelado como forma de hacer ver las reclamaciones de los colegiados, ya que asimismo no se jugará la fase final de la Liga Galega absoluta masculina, en la que iban a medir fuerzas los cuatro mejores conjuntos de la campaña, entre los que estaba el Marina, buscando el título ante el Santiago, RCN Vigo y el anfitrión CW Pontevedra, en la piscina Rías do Sur.



Un broche que sí que pudo poner el equipo veteranos de esta entidad, haciéndose con el título en la primera edición de la Liga Galega de esta categoría. Los ferrolanos midieron fuerzas en un igualado encuentro ante el Santiago, cuya emoción quedó reflejado en el 9-10 del marcador final.