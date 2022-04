Histórica segunda plaza en el “round” para Alvariño

Miguel Alvariño sigue demostrando que el cambio de “estrategia” de cara a colocarse entre los mejores del circuito mundial está funcionando. El olímpico en Río 2016 capeó, literalmente, el fuerte viento con el que comenzó ayer la primera de las citas del calendario de la Copa del Mundo, en Antalya, Turquía, y lo hizo en un “round” en el que el de As Pontes fue de menos a más para firmar un histórico segundo lugar en este clasificatorio con 673 puntos –a uno del primero, el taiwanés Tang y empatado con el estadounidense Ellison–.





En una campaña con nuevas normas rebajando el tiempo de tiro –pasando de cuatro a tres minutos– y con cambios en el material y en la potencia del pontés, el trabajo previo del local se hizo visible ayer en el campo de tiro turco. Si bien Alvariño tuvo que remontar un inicio titubeante, “asaltando” esta privilegiada posición en las últimas seis flechas –el pontés finalizó decimoquinto en la primera tanda para ser el mejor en la segunda–. Un lugar que le vale al local, además de para quedar exento de la primera eliminatoria y formar parte de equipo que competirá en masculino y mixto, para sumar unos importantes puntos World Cup que pueden suponer su clasificación directa para el próximo Campeonato de Europa, sin tener que lograrla en las correspondientes pruebas selectivas –y asimismo claves para la próxima clasificación olímpica–.





La hoja de ruta de Alvariño continúa hoy con los primeros choques en el cuadro masculino por equipos, con su primer duelo ante el ganador del duelo entre Ucrania y Argelia, acompañado, en principio, por Ken Sánchez y Pablo Acha, trigésimo primero y cuadragésimo primero en el “round”.





No estará en esta prueba el otro pontés en liza, el también olímpico Daniel Castro. Al de la villa no le salieron las cosas desde del principio, firmando un “round” “que no esperaba tan flojo”, como el mismo indicaba, y que lo llevó a disputar un primer enfrentamiento eliminatorio que fue el último para el de As Pontes. Castro –52 en el ranking inicial– no pudo superar al croata Sulik –77–, ante el que cayó por 6-4. “Ha sido un mal día, estaba preparado pero no ha salido como esperaba. Aprenderé y volveré más fuerte”, señaló Castro.