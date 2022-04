Heber Pena, el jugador que marca las diferencias

Si hay un jugador que abandera la extraordinaria racha del Racing, ese es Heber Pena. El extremo izquierdo naronés vive un momento dulce y su estado de forma está contribuyendo de manera decisiva a que su equipo se acerque al primer objetivo de la temporada: la disputa del playoff de ascenso a Segunda División. Ya son once las jornadas en las que el Racing no pierde y esos números han aupado a los ferrolanos a la tercera posición del grupo.



Es ya habitual que los entrenadores rivales del conjunto que dirige Cristóbal Parralo se deshagan en elogios ante el que, a día de hoy, es uno de los jugadores franquicia de Primera RFEF. Con cinco asistencias y una sociedad bien engrasada con el pichichi del cuadro verde, el capitán Joselu, Pena se ha convertido en una pesadilla para las defensas de los equipos a los que se enfrenta el Racing.



Pese a que el jugador rehúye el protagonismo y antepone siempre el bien colectivo sobre sus actuaciones individuales, sus compañeros de vestuario son conscientes de su influencia en el ascenso del equipo a la zona noble. “Es un jugador con el que es muy fácil entenderse”, afirma su principal socio, Joselu, que resalta la sintonía con el extremo naronés en las dos etapas en las que han compartido camiseta. “Es un jugador increíble”, insiste.









“Es determinante”





No escatima elogios el punta manchego David Rodríguez, con una amplia experiencia en el fútbol profesional. “Hacía tiempo”, relata, “que no veía un jugador tan determinante para un equipo”. “Sabemos de sus condiciones y hay que aprovecharlas porque está en un gran momento”, añade.



Rodríguez cree además que la “explosión” de Heber ha llegado justo cuando ha aparcado una “autoexigencia” excesiva y “se ha soltado”. “Con esa tranquilidad y con su trabajo incansable se ha convertido en un jugador muy, muy importante para nosotros”, apunta el delantero.



También Candelas subraya el “nivel fenomenal” del naronés, un estado de forma que sus compañeros, apunta, “intentaremos que no baje hasta el final de la temporada”. Para el lateral albaceteño, es crucial el “compromiso de Heber con este proyecto: sabe que es una oportunidad de reengancharse otra vez al fútbol profesional, en su casa, con su equipo y con su gente”.