Sin goles no hay alegrías para el Racing

Da igual que el Racing completase en Elche uno de sus mejores partidos de los últimos tiempos que si no es capaz de marcar no va a sumar de tres en tres. En el Martínez Valero el equipo ferrolano completó su quinto encuentro sin marcar –más 89 minutos del sexto– y a su rival le bastó con convertir una de las ocasiones que tuvo para llevarse al triunfo. Al cuadro verde, en cambio, lo acerca cada vez más a un descenso que se da por seguro desde hace ya algún tiempo.



Con el regreso a la portería de Jesús Ruiz como principal novedad, el Racing saltó sin complejos al Martínez Valero, sabiendo que no le iba a poder discutir la posesión al Elche, pero demostrando que tenía ganas de complicarle la vida a su rival. Sus llegadas no llegaron a convertirse en disparos sobre la portería local, pero al menos mostraron a una escuadra incisiva como hacía tiempo que no se veía.



El cuadro local, mientras, apenas fue capaz de crear situaciones como para marcar, aunque cada vez que se acercaba a la portería racinguista deba sensación de peligro. Así pasó, por ejemplo, con un tiro desde fuera del área de Nico Fernández que el meta visitante paró sin problemas. Y así hasta que llegó el tanto local tras una pérdida del conjunto de la ciudad naval en el centro del campo que permitió al Elche lanzarse a la portería rival con un colada de Nico Fernández que Josán remachó a placer en el segundo palo.



El último cuarto de hora de la primera parte permitió la entrada del VAR para dejar sin efecto los dos penaltis –uno por equipo–, que se habían señalado. Primero fue el que favorecería al Racing por un derribo a Álvaro Giménez que, sin embargo, había salido en posición de fuera de juego. Luego fue el favorable el Elche por unas supuestas manos de Puric que, sin embargo, la televisión demostró que no había.

Empezó la segunda parte sin demasiados cambios en el decorado del partido, aunque en este tramo posterior se pudo ver el primer disparo racinguista entre los tres palos de la portería del Elche y una ocasión del local Álvaro Núñez cuyo remate se fue ligeramente desviado para sacar al encuentro del ritmo lento y cansino que se veía sobre el campo.



Se notaba el Elche tan cómodo en el partido que a poco que bajó un poco su intensidad el cuadro verde fue capaz de acercarse a la portería contraria. Incluso generó situaciones que pudieron convertirse en ocasiones claras. Pero la falta de claridad del Racing a la hora de resolver hizo que el marcador no se moviese del 1-0.



Así pasaron los minutos y, a pesar de que el cuadro verde apretó al final en busca de lograr el empate, el resultado final fue el de derrota. Así que el Elche recupera el liderato, mientras que el Racing se acerca cada vez más a un destino que ya parace seguro.

