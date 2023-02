Dos goles en el inicio condenan al Somozas ante el Gran Peña

UD Somozas 0-3 Gran Peña-Celta C



El Gran Peña-Celta C se llevó los tres puntos del Alcalde Manuel Candocia tras dar una lección de efectividad en el arranque. Los vigueses convirtieron en gol las dos primeras ocasiones de que dispusieron –Manu Fernández y Rivera– y eso condicionó todo el enfrentamiento. Es cierto que el conjunto de Marco Roca se rehízo e intentó recortar la diferencia, pero, como le ha sucedido en otras ocasiones esta temporada, no fue capaz de traducir el dominio de área a área en tantos.



El Gran Peña, que con esta victoria se mete en los puestos de promoción de ascenso, se adaptó a un registro del que no suele echar mano: se replegó y esperó la oportunidad para asestar el golpe definitivo. Con todo, el empuje del Somozas, que llegó muchas veces a zona de peligro y colocó varios balones francos en la zona de remate, evitó que el partido se diese por cerrado antes de tiempo.

Riesgos

En la segunda mitad, el conjunto local asumió más riesgos. Roca movió el banquillo en busca de soluciones para intentar no tanto hacer daño, sino convertir alguna de las llegadas, pero hoy no fue el día. Con el Somozas volcado intentando recortar la desventaja llegó el tercer tanto, ya en la recta final (minuto 85), obra de Sobrido, para sentenciar un choque en el que el Somozas, pese a volver a encajar gol una jornada más, no fue, ni de lejos, lo inferior que refleja el marcador. Ahora, el equipo está a tres puntos de la zona noble.