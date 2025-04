Gerard Casas, entrenador de O Parrulo Ferrol: "Está permitido soñar con los playoffs"

Gerard Casas y Diogo Schlemper señalaron que el sábado tienen un encuentro muy complicado ante el Ibiza Gasifred Ciutat D'Eivissa FS, ante el que deberán estar muy concentrados y no dejarles correr. De igual manera, ambos hablaron sobre el pasado encuentro contra el Betis y cómo tuvieron sensaciones encontradas por el resultado tras haber competido muy bien.

"La derrota contra el Betis fue una mezcla de sensaciones porque hacemos un partido muy bueno, contra un equipo de Primera División, pero acabamos tristes por perder el encuentro", apunta el jugador brasileño, a lo que su entrenador añade que "jode caer así y sobre todo cuando vas 4-1. Sí que es cierto que es contra un equipo que sobre el papel no deberíamos poder competirles, o que tendría que ser muy difícil, pero aun así. Creo que hicimos un partidazo. Estuvimos muy bien. Las sensaciones eran muy buenas. Yo intuía que podíamos ganar, pero una acción individual de Povea al final decide el partido por talento", se lamenta.

Además, en ese encuentro no pudo contar con Iván Rumbo, el capitán y uno de los mejores jugadores en el cinco contra cuatro. "Fue una mal día para que no estuviese. Es uno de nuestros especialistas. Habíamos trabajado mucho ese tipo de situaciones y de hecho dos de los tres goles están bien defendidos porque nos acaban rematando desde quince metros. Sin embargo, uno entra directo y otro tras un rebote. Aun así, estoy orgulloso del partido que hicieron y de que demostraron como mejoran cada semana", apuntó Gerard Casas.

Un rival complicado

Con todo, eso ya es agua pasado y tanto el entrenador, que por segunda semana consecutiva no se podrá sentar en el banquillo, como el jugador están centrados en el siguiente compromiso ante un Ibiza, que no ha perdido en su casa desde Navidades, sumando cinco victorias y un empate desde entonces.

"Espero un partido muy duro contra el Ibiza. Estamos estudiando sus cualidades y sus debilidades. Estamos entrenando bien porque sabemos que va a ser un duelo duro. Es un equipo que lleva cinco o seis partidos sin perder en casa. Por lo que tenemos que estar muy concentrados", apunta Diogo sobre su siguiente rival.

El técnico catalán, además, agregó que es un conjunto con "mucho talento individual y que sale muy bien a la contra. Gran parte de sus goles son en contraataque porque quieren correrlos y tienen la calidad para meterlos".

Por este motivo, sus pupilos tendrán que mantener la calma y no cometer errores en la salida de la pelota para no darles la oportunidad de desplegar su juego. "Habrá que tener paciencia con el balón, intentar no precipitarnos, no renunciar a ello e intentar ser nosotros mismos. Hay que estar muy atentos a sus transiciones", dijo el preparador catalán que no podrá contar con Víctor Montes por su expulsión contra el Real Betis.

Por último, debido a la situación clasificatoria en la que se encuentra O Parrulo, es cuarto, ya está permitido soñar con intentar asegurar una plaza en playoffs, algo impensable en septiembre.

"Hace unas semanas le dije a los jugadores que creo que finalmente nos podemos olvidar, o medio olvidar de la permanencia, que era el objetivo. Hacer playoffs era un sueño, una aspiración al principio de temporada no podíamos estar. Lo pasamos mal durante muchas jornadas. Ahora llevamos cinco o seis seguidas en playoff. Más que el derecho a soñar, es la ambición y la responsabilidad. Ya que estamos ahí, rodeados de equipos con presupuestos mucho mayores al nuestro, hay que intentarlo. Jugamos cinco contra cinco y quedan cinco finales. Lucharemos por el sueño", finalizó Gerard Casas.