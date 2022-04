Las Gaunas, una prueba de nivel en el objetivo del playoff

Digerida ya la derrota ante el Zamora, el Racing quiere demostrar el sábado en Las Gaunas que el partido del pasado viernes no fue más que un accidente. El encuentro ante la UD Logroñés, uno de los conjuntos que peleará hasta el final para meterse entre los cinco primeros y jugar el playoff de ascenso a Segunda, supondrá un test de nivel para calibrar también las opciones del equipo ferrolano.





El vestuario racinguista ha dado carpetazo a lo sucedido en la última jornada, aunque su desarrollo sigue resonando en la preparación de la próxima cita, pero no para lamentarse, sino para aprender. “O do Zamora”, explicaba ayer Miguel Loureiro, “tennos que servir para mellorar, para corrixir os erros que cometemos, e non darlle máis voltas; antes ou despois, a derrota ía chegar e isto é fútbol: é moi difícil encadear tantos enfrontamentos sen perder”.





En esa línea, el lateral derecho del cuadro verde considera que el 1-3 de la última jornada puede ayudarle al equipo “a non confiarse, a non relaxarse, a saber a competición na que estamos, e tamén a buscar a maneira de facer fronte a plantexamentos similares en partidos futuros. Isto dános máis ferramentas para seguir traballando”.





Necesidades

En cualquier caso, ahora solo importa el encuentro de Las Gaunas, para el que la plantilla, asegura Loureiro, “está centrada e mentalizada”. Lo poco que queda para el final –seis jornadas–, así como la entidad de un rival que la temporada pasada jugó en Segunda y que esta pugna por meterse en las eliminatorias por el ascenso, son razones que “nos motivan”, señala el carrilero, que recuerda que para la UD también lo será, por varios motivos. “Xogan na casa, ante a súa xente, e teñen esa necesidade de gañarlle a un rival que está por riba”, destaca antes de añadir que espera un partido “parecido” al de la primera vuelta, que fue igualado y cerrado y en el que los riojanos consiguieron llevarse los tres puntos de A Malata. “Coñecémolo ben e traballamos para contrarrestar as súas virtudes”, apunta Loureiro.





Por su parte, el mediocentrao Fran Manzanara apela a la calma y a no asumir más presión de la necesaria para el choque de esta jornada. “Nosotros tenemos que jugar nuestro partido, sin agobiarnos, sin pensar más allá del sábado”, afirma el madrileño, que rechaza que ni la última derrota ni el enfrentamiento ante un candidato al ascenso “deba llevarnos a una sobreexcitación ni al agobio porque, al final, todo eso se acaba volviendo en tu contra”. “Debemos afrontarlo”, sentencia Manzanara, “desde la tranquilidad y la paciencia, porque los partidos son largos y este también se puede sacar adelante”.