Galicia sub 16 golea a Cataluña y jugará la final

La selección gallega sub 16, de la que forman parte los ferrolanos Adrián Guerrero y Samu Fernández, sigue haciendo historia y ayer, en las semifinales del Campeonato de España, derrotó con claridad (3-0) a una de las favoritas a hacerse con el título, Cataluña, y por primera vez disputará la final del torneo. Su rival será Andalucía, que venció al combinado de Castilla y León (3-1).



Fue un enfrentamiento igualado que cumplió con el guion previsto: un equipo catalán con interés en llevar la manija del choque a través de la posesión de la pelota y una Galicia bien colocada que esperaba su oportunidad en las transiciones. Pero no fue en una contra como se adelantó la “irmandiña” de David Páez, sino, de nuevo, a balón parado. Era el minuto 12 cuando Manu Ferreiro botó una falta desde la banda derecha que, tras un rechace, cayó en los pies de Jacobo Folgar, que envió a la red tras rematar a la media vuelta.



El encuentro se mantuvo en las mismas coordenadas que antes del gol y, pese a la mayor posesión del cuadro catalán, este no fue capaz de generar ocasiones claras para igualar el marcador.









Reanudación





En realidad, los planteamientos apenas variaron tras el paso por los vestuarios y cada uno de los dos contendientes insistió en sus señas de identidad. Cataluña se echó arriba en la recta final en búsqueda del empate y fue entonces cuando la “irmandiña” le dio la puntilla. Así, Miguel Conde se encargó de empujar el balón a la red tras una talentosa acción individual de Ángel Arcos.



A la desesperada intentó meterse rápido Cataluña en el partido, pero fue Galicia la que consiguió el tercer gol en la prolongación a través de Cristian Carro.



El campo Manolo Barreiro acogerá la final esta tarde, a partir de las 19.00 horas. En ella, Galicia se verá las caras con Andalucía, a la que ya se enfrentó en el primer partido de la fase de grupos, con un marcador de empate a un gol, pese a que el equipo de Páez se mostró superior y dispuso se varias ocasiones para conseguir el triunfo. La “irmandiña” está a un solo paso de seguir haciendo historia.









Derrota de la infantil





En la misma situación –semifinales y contra Cataluña– se vio ayer por la mañana la selección sub 14 que prepara Jesús López, aunque en su caso el encuentro se resolvió con un 0-3 a favor de la escuadra catalana, una derrota que no empaña su actuación a lo largo del torneo que se disputa en Pontevedra.