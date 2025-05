Gabi: “Quien crea que el Racing nos va a dar algo está confundido”

Que el Racing ya haya certificado de manera matemática su descenso a Primera RFEF no lo convierte en un rival más fácil –“quien piense que nos va a regalar algo está confundido”, advierte Gabi Fernández, entrenador del Zaragoza, próximo rival del equipo ferrolano–. El preparador, en cambio, sostiene que “para ellos es una situación difícil”, así que es consciente de que, dado lo mucho que se juega su equipo –solo tiene dos puntos de ventaja con respecto a la zona de descenso– tendrá que salir al máxino para lograr el triunfo.



“Debemos demostrar que no queremos caer en la situación que están ellos, así que tenemos que exhibir nos jugamos nuestro futuro y que ellos, por desgracia, no se juegan nada”, explicó el preparador. Por eso apunta que “sería un error salir en tromba; tenemos que planificar el partido como lo hemos hecho durante la semana”. Ademá, Gabi cree que “sabiendo que no va a ser todo lo fácil que la gente espera, tenemos que demostrar que nos va la vida en estos seis puntos –los que se juegan frente al Racing y el también descendido Cartagena– y los queremos conseguir”, dijo el entrenador.



“Ganando el próximo partido podremos respirar”, es el mensaje en el que Gabi insiste de cara a un partido en el que cree que el descenso del Racing es un arma de doble filo. Por eso, aunque se está jugando con el Eldense el hecho de estar o no en la zona de descenso –en función de cuándo juega cada equipo los dos han estado entre los cuatro últimos–, el entrenador recuerda que “no me paro a pensar cuándo juega el Eldense o si estamos en puestos de descenso, me centro en ganar a Ferrol, que son tres puntos vitales para nosotros”.

Variaciones

En cuanto al bando racinguista, las sanciones ya confirmadas de Puric y Naldo –que en el partido contra el Almería vieron la quinta amarilla de su segundo ciclo de amonetaciones– deja a David Castro como único central específico para la plantilla. De esta manera, Alejandro Menéndez deberá realizar algún cambio de posición –lo más probable es que Fran Manzanara retrase su lugar en el centro del campo para pasar a jugar en el eje de la defensa– para componer el cuarteto defensivo verde.



Con estos mimbres, la escuadra de la ciudad naval tratará de rendir a un buen nivel en A Malata para encadenar su segunda victoria como local tras la conseguida en el partido frente al Eldense. Además, el hecho de no tener urgencias clasificatorias puede hacer que el cuadro verde salga más relajado al terreno de juego.