El frenético arranque de temporada para el Baxi Ferrol, visto desde dentro

Octubre ha sido una prueba de fuego para el Baxi Ferrol: han compaginado Liga Endesa y Eurocup mientras lidiaban con el acoplamiento del equipo, molestias físicas de diversa índole, desplazamientos continentales e, incluso, exámenes universitarios. Las de Lino López ganaban seis de sus nueve partidos este mes, firmando una racha de cuatro victorias consecutivas antes de un merecido descanso de nueve días, del que regresaron este lunes.

Durante todo ese proceso, han estado atendidas por su cuerpo técnico, guardianes de su salud física y mental. Antes de volver a la carga, el preparador físico Álvaro Alonso, la psicóloga Patricia Gómez y el fisioterapeuta Carlos Díaz han compartido cuál ha sido su labor durante estas últimas semanas de infarto, y lo que toca ahora que el equipo retoma la competición, este jueves contra el Lointek Gernika.

¿Cuáles han sido los principales retos a la hora de garantizar el bienestar de las jugadoras y su rendimiento?



Alonso: Sobre todo, ser capaces de cuadrar los horarios, respetar los descansos, entrenar pero no fatigar, porque al final han sido muchos partidos en un mes, con viajes largos. Lo más difícil era planificar bien para llegar frescas a los partidos y a los entrenamientos.

¿Ese trabajo de adecuación se diseña para cada jugadora?



A: Sí, pero al final es un deporte colectivo y necesitas a diez personas para poder entrenar mínimo y hacer el 5x5, que es lo que más trabajamos todas las semanas. Se intenta individualizar según las características que tenga cada una, pero entrenas en conjunto, así que una mezcla de ambas cosas.



Hielo, dormir y comer bien. Álvaro, usted citaba estas cosas en el pospartido contra el Galatasaray como claves para una buena y rápida recuperación. ¿Hay algo más que explique lo que ha conseguido el Baxi a pesar de la fatiga?



A: El entrenamiento tiene tres pilares: el propio entrenamiento, el descanso, y una buena alimentación, son las cosas fundamentales. Y magia no hay ninguna, al final es sobre todo el sacrificio que han sido capaces de hacer las jugadoras para estar a este nivel en los últimos partidos del mes, que fue una locura.

En imagen de archivo, Alonso y la jugadora Jori Davis durante la despedida del Baxi antes de partir a Battipaglia, en septiembre / J.MEIS

Desde la perspectiva psicológica, los malos resultados, o la sobrecarga competitiva puede ser lo primero que se nos ocurra al pensar en los desafíos de estas semanas...



Gómez: El principio de temporada, ya sin tener competiciones de Eurocup, suele causar mucha fatiga. Hay un periodo de adaptación, porque además hay muchas jugadoras nuevas, que no han competido en esta liga nunca. Y la mayoría estudian a la vez que trabajan, algunas incluso se desplazan cuando tienen exámenes. Se les junta la presión de hacerlo bien en los estudios, de competir y estar a la altura. Mucho también tiene que ver con la gestión del error, tienen las expectativas muy altas. En general, los deportistas ven el cometer errores como algo negativo, y lo que se intenta es que lo vean como parte del proceso: si te equivocas, es porque lo estás intentando. Pero ahora al principio, lo más importante es conocernos todos, lidiar con lesiones y su prevención. Hay mucho cansancio, yo no me desplazo con ellos, pero el resto del cuerpo técnico... ya solo viajar supone gasto de energía. Si tienes en cuenta partidos, entrenamientos, estar fuera de casa, son cosas que hay que gestionar.

Y Carlos, como fisioterapeuta, ¿qué ha sido crucial?



Díaz: Quizá creo que los más importante es la valoración que se hizo al principio de temporada, vimos un poco qué déficits puede tener cada jugadora y planificar aspectos individuales para ir mejorándolos durante el año. Y obviamente con tantísima carga, es importante estar disponibles para ellas, que sepan que estamos aquí para tratar cualquier tipo de molestia que tengan por pequeña que sea. Fue algo que les comentaba Álvaro el primer día: no esperéis a que una molestia crezca demasiado, si lo cogemos lo más pronto posible, va a ser mejor. Y los tres pilares que decía él también, es fundamental la responsabilidad individual que está teniendo cada una con eso, es lo que permite que puedan rendir a este nivel. Si no lo hicieran, por mucho que nosotros hagamos bien nuestro trabajo, no serían capaces de asumir este año.

Precisamente, ¿les han puesto deberes estos días?



A: Han tenido deberes para casa, sí. Les hemos mandado una rutina de gimnasio, y según la jugadora, también de prevención de cosas particulares. Ha sido un parón pero para desconectar la cabeza, físicamente hay que seguir trabajando porque si no, lo ganado estos meses lo pierdes en una semana.

Jugadoras como Joiner o Mestres soportaban golpes paralizantes en el partido con el Sportiva / D.A.

Oímos mucho que cuando no se puede descansar lo suficiente, la ilusión y las ganas impulsan a las jugadoras. ¿Está resultando habitual el tener que frenarlas cuando no están bien del todo?



A: Bueno... hay que frenarlas muchas veces.



D: Sí, la verdad es que sí.



A: Son deportistas, al final tienen el umbral de dolor más alto que una persona normal. Ellas quieren seguir, quieren estar y quieran ayudar.



G: A todas lo que más les suele gustar es competir. Saben que si no entrenan no van a rendir como quisieran, pero deben ser conscientes de que hay que recuperar bien, porque si no pueden sufrir recaídas.



D: El aspecto psicológico es además muy importante. Por ejemplo Àngela, que ahora se iba con la selección, tuvo unas pequeñas molestias justo antes y es complicado gestionar esa preocupación por estar mal y no poder rendir al máximo nivel con tu equipo, sabiendo que además en la semana de descanso vas a tener que ir con la selección nacional y querrás hacer un buen papel. Y para eso está Patri aquí, que además también asume trabajo con nosotros. En mi caso, muchas veces he tenido conversaciones con ella que son más para que me ayude que no hablando como amigos. Lino habla con ella mucho, Álvaro supongo que también, todos.Tiene ese trabajo a mayores.



G: Yo creo que la clave es que todos demos servicios a todos, que no se limite a cada uno con las jugadoras... Que todo el cuerpo técnico y ellas estemos comunicándonos sobre la labor que hace cada uno, porque es como ayudamos.



¿Qué toca ahora para recuperar ritmo?



A: Planificar de nuevo, ir progresivamente con el trabajo de cargas. Estos primeros días serán un pelín más suaves. Hoy –por el lunes– haremos menos contacto, martes y miércoles ya yendo al 5x5 para el jueves estar al cien por cien. Àngela y Julie llegan ahora por la tarde, no harán entrenamiento entero, y poco a poco se incorporarán al 5x5.



G: Porque ahora claro, vienen dos partidos esta semana...



A: Sí, volvemos a jugar doble. El jueves en Gernika, viajando en autobús hasta allí, y luego el domingo en casa contra el Juventut.



G: Vienen de una buena racha y así es más fácil que salgan las cosas, pero hay que tener cuidado con eso. Algo bueno que tiene Lino y el equipo, es que el foco está en el trabajo diario y no tanto en los resultados. Tanto si ganas como si pierdes es peligroso tener el foco en eso último, que al final la sociedad está así construida, ¿no? Hay una tabla y se clasifican “los mejores”. Pero yo creo que es muy importante la identidad del equipo, de estar en lo que pasa en el día a día. En ese sentido, toca retomar los entrenamientos con las cargas que Álvaro diga, Carlos hacer magia con sus manos y retomar otra vez el trabajo.

Este lunes tras la entrevista, el equipo se reunía para afrontar el primer entrenamiento matutino desde el parón / D.A.